Талибы запретили женщинам без паранджи посещать больницы и садиться в такси

Согласно информации Atlas press, назначенный талибами губернатор Герата, объявил об этом распоряжении на официальном совещании на прошлой неделе. Согласно этому распоряжению, ни одна женщина-учительница не имеет права входить в школы без паранджи.

По данным телеканала Amu TV, ограничения распространяются не только на школы. За последние несколько дней женщинам без паранджи, как сообщается, отказывали в доступе в такие учреждения, как больница, центральная тюрьма, ЗАГС, департамент образования и даже банки.

Эти меры, принятые талибами, вызвали осуждение со стороны организаций гражданского общества и защитников прав женщин. В заявлении Движение за трансформацию истории афганских женщин назвало это решение «явным, постоянным и систематическим нарушением прав и достоинства женщин» и призвало к немедленному прекращению этой ограничительной политики.

Однако, по сообщению Kabul now, на этом ограничения не закончились. Власти Талибана приказали водителям такси не подвозить женщин, не носящих паранджу.

По словам местных источников, силы Талибана установили несколько контрольно-пропускных пунктов по всему городу Герат, чтобы контролировать такси и наказывать водителей, перевозящих женщин без традиционной одежды, полностью закрывающей тело и лицо.

Ранее Правительство талибов ввело запрет, в рамках которого книги, написанные женщинами, исключаются из университетской образовательной системы Афганистана. Также женщинам было запрещено преподавание курсов по правам человека и вопросам домогательства.