Талибы отказали Трампу в возвращении авиабазы Баграм в Афганистане

Талибан заявил в воскресенье о том, что «независимость и территориальная целостность Афганистана имеют первостепенное значение», и призвал США соблюдать предыдущие соглашения о том, что американцы не будут прибегать к силе.

- Соответственно, это еще раз подчеркивает, что вместо повторения прошлых неудачных подходов следует проводить политику реализма и рациональности, — говорится в официальном заявлении афганского правительства.

Недавно Трамп выразил заинтересованность в возвращении авиабазы.

- Мы сейчас ведем переговоры с Афганистаном и хотим вернуть ее как можно скорее, немедленно. А если они этого не сделают, вы узнаете, что я сделаю, — заявил Трамп журналистам в Белом доме в субботу.

Позднее президент США сделал заявление в своей соцсети Truth Social.

- Если Афганистан не отдаст авиабазу Баграм тем, кто ее построил, США, произойдут плохие вещи, - написал глава Белого дома.

Баграм – это крупная авиабаза, расположенная в 50 км к северу от Кабула. Она служила одним из ключевых военных центров США во время двадцатилетней войны с Талибаном. Контроль над базой перешел к талибам в 2021 году, когда движение пришло к власти в стране, а западные войска покинули страну.

Впервые Трамп объявил о том, что работает над возвращением базы, во время государственного визита в Великобританию на пресс-конференции вместе с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

- Мы пытаемся вернуть ее, потому что им от нас кое-что нужно. Мы хотим вернуть эту базу. Одна из причин, по которой мы хотим эту базу, заключается в том, как вы знаете, что она находится в часе езды от места, где Китай производит свое ядерное оружие, - заявил американский лидер.

Трамп также заявил, что США отдали Талибану Баграм «просто так».

Официальные лица Афганистана решительно выступили против возобновления присутствия США в стране.

- Афганцы никогда не мирились с иностранным военным присутствием на своей земле на протяжении всей истории, - заявил представитель МИД Афганистана Закир Джалали.





Он также добавил, что двум странам необходимо развивать «экономические и политические отношения, основанные на двустороннем уважении и общих интересах».

Ранее мы писали, что Трамп хочет наказать военных за вывод войск из Афганистана.