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Талибан провел обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате

20 Августа 2021 15:51
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Талибан провел обыски в консульствах Индии в Кандагаре и Герате

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Члены движения «Талибан» провели обыски в консульствах Индии в городах Кандагар и Герат, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на канал NDTV.

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В среду талибы посетили закрытые консульства Индии в афганских городах Кандагар и Герат, где провели обыски в поисках документов. После рейда боевики забрали часть припаркованных автомобилей у обоих диппредставительств. Какой-либо информации о других индийских учреждениях в Афганистане не получено.

Помимо посольства в Кабуле, Индия располагает четырьмя другими дипломатическими учреждениями в Афганистане – консульствами в Кандагаре, Герате, Мазари-Шарифе и Джелалабаде. Учреждения были закрыты после эвакуации их сотрудников на родину за несколько дней до того, как талибы взяли эти города под свой контроль.

Посольство Индии в Кабуле на данный момент официально остается открытым. После отправки дипломатов на родину работу в нем обеспечивают служащие из числа афганских граждан, передает ТАСС.

Между тем на этой неделе руководство «Талибана» заявило, что просило боевиков воздерживаться от входа в пустые посольства других стран, а также не трогать их имущество.

Как сообщает ВВС, после захвата власти в стране «Талибан» проводит в обыски в столице, пытаясь найти и идентифицировать афганцев, которые работали на силы НАТО или предыдущее афганское правительство.

Предупреждение, что группа нацелена на «коллаборационистов», содержится в конфиденциальном документе норвежского центра глобального анализа RHIPTO, который предоставляет разведывательные данные ООН.

«В настоящее время «Талибан» преследует большое количество лиц, и угроза совершенно очевидна», - отметил Кристиан Неллеманн, возглавляющий группу докладчиков.

Он предупредил, что любой человек, внесенный в черный список талибов, находится в серьезной опасности и что возможны массовые казни.


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#Афганистан   #Индия  
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Автор:

Арсен Утешев

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