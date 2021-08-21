«Талибан» представит новую форму управления Афганистаном
КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – В ближайшее время движение «Талибан» планирует представить новую политическую систему, по которой будет осуществляться управление Афганистаном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.
«Правовые, религиозные и внешнеполитические эксперты движения «Талибан» намерены представить новую структуру управления в ближайшие несколько недель», - сообщил представитель движения в интервью агентству Reuters.
С его слов, «новая структура управления страной не будет демократией по западному определению, но «она защитит права каждого».
Также «Талибан» отверг свою причастность к беспорядкам в аэропорту Кабула, объяснив их возникновение отсутствием четкого плана эвакуации.
«Запад мог бы разработать план эвакуации получше», - отметил представитель движения.
В то же время, талибы призывают находящихся в кабульском аэропорту граждан, не имеющих проездных документов, вернуться домой. По словам представителей НАТО и «Талибана», с воскресенья в аэропорту и вокруг него было убито по меньшей мере 12 человек .
Ожидается, что на предстоящих переговорах «Талибан» обсудит обеспечение вывода западных войск из Афганистана на дружественных условиях.
Согласно достигнутым договоренностям Кабула и Вашингтона о выводе западных сил, Афганистан не должен вновь стать плацдармом для международного терроризма.
С начала установления контроля над Афганистаном «Талибан» обвиняется рядом гуманитарных и правозащитных организаций в жестоком подавлении протестов против новой власти.
«Мы слышали о некоторых случаях зверств и преступлений против гражданских, - отметил представитель движения. - Если талибы нарушают закон и порядок, будут проведены расследования. «Талибан» будет нести ответственность за свои действия и расследует сообщения о репрессиях и зверствах, совершенных его членами».
Сейчас западные государства продолжают эвакуацию своих граждан, в том числе дипломатов. Накануне президент США Джо Байден назвал переброску по воздуху одной из самых крупных и сложных в своем роде.Со слов представителя НАТО, около 12 тысяч иностранцев и афганцев, работающих в посольствах и международных группах помощи, были эвакуированы из аэропорта Кабула после того, как повстанцы «Талибана» вошли в столицу.
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