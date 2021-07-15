«Талибан» предложил прекращение огня взамен на освобождение своих сторонников

КАБУЛ. КАЗИНФОРМ – Между властями Афганистана и представителями «Талибана» состоялись переговоры, на которых повстанцы предложили трехмесячное прекращение огня в обмен на освобождение около 7 тысяч заключенных-повстанцев, содержащихся в тюрьмах Афганистана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The National News.

Об этом предложении заявил в четверг представитель афганского правительства Надер Надери, участвовавший в переговорах.

«Это большое требование», - сказал Надери, добавив, что повстанцы также потребовали исключения лидеров Талибана из черного списка ООН.

Предложение поступило по мере того, как талибы расширяют наступление на афганские провинции, захватывая города вдоль основных маршрутов, а также пограничные переходы, жизненно важные для торговли.

Со слов местных жителей, 13 июля повстанцы захватили пограничный пункт Спин-Болдак-Чаман на границе с Пакистаном, который является вторым по загруженности сухопутным торговым маршрутом Афганистана, позволяя стране, не имеющей выхода к морю, получить доступ к пакистанским морским портам.

Между тем, в четверг официальные лица в Кабуле заявили, что правительственная армия вновь взяла под свой контроль Спин-Болдак-Чаман, который на некоторое время захватили талибы, передает Reuters.

Со слов чиновника из администрации региона Кандагар, где находится пограничный пункт, правительственные силы изначально отступили, чтобы свести к минимуму потери гражданского населения и сотрудников служб безопасности, а также с целью провести операции по разминированию. Он также предупредил, что угроза остается высокой, поскольку боевики Талибана численно превосходят афганские силы безопасности в этом районе.

Между тем, официальный представитель Талибана Забихулла Муджахид опроверг распространяемую афганским правительством информацию о взятии погранпоста.

«Это просто пропаганда и безосновательное заявление администрации Кабула», - заявил представитель Талибана, добавив, что их войска все еще удерживают пограничный пост.

Пакистан, обеспокоенный распространением боевых действий, закрыл свою сторону границы. После этого неуправляемая толпа из примерно 400 человек пыталась силой перейти на территорию Пакистана, из-за чего пакистанские пограничники применили слезоточивый газ.

Как отмечается, в последние недели Талибан захватил несколько других крупных пограничных переходов в провинциях Герат, Фарах и Кундуз на севере и западе Афганистана, тем самым движение стремится ограничить поступление доходов в Кабул, а также пополнить свои собственные средства.

Между тем, на этом фоне Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) предупредило о надвигающемся гуманитарном кризисе в Афганистане, который может привести к массовым потокам беженцев в соседние страны.

На данный момент дипломатические усилия сосредоточены на том, чтобы подтолкнуть афганские власти и Талибан к достижению прекращения огня на переговорах, которые проводятся в Катаре. Сегодня президент Афганистана Ашраф Гани встретиться с региональными лидерами на встрече в формате «Страны Центральной Азии — США» (С5+1), которая проходит в Ташкенте.