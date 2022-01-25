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Талгат Жакан назначен заместителем Управляющего делами Президента РК
25 Января 2022 12:17
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Распоряжением Главы государства Жакан Талгат Амангелдиулы назначен заместителем Управляющего делами Президента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.
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