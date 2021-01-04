Талгат Мусабаев: Космос – это высокая политика, определяющая международный уровень любого государства

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 7 января 2021 года летчику-космонавту, Герою России, Народному Герою Казахстана, генерал-лейтенанту авиации, доктору технических наук, академику Национальной академии наук РК, сенатору Парламента РК Талгату Мусабаеву исполняется 70 лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За спиной супер профессионала, летчика - космонавта Талгата Мусабаева три космических полета общей продолжительностью почти в один календарный год, семь выходов в открытый космос. В канун знаменательного юбилея мы провели блиц-интервью с Талгатом Амангельдиевичем.

Что считаете своим главным достижением в жизни?

- Своим главным профессиональным достижением считаю то, что добился своей мечты - стал космонавтом, специалистом. Казахстан дал мне самый высокий старт в жизни, и я рад, что нашел полноценное применение на Родине своим знаниям, опыту, полученным в космосе. Это мой сыновний долг.

Какое главное ощущение было у Вас в космосе?

- Это вселенское чувство любви к планете Земля, как к своей родине. Нет трогательней картины, чем вид нашей Земли из космоса. Эта голубая планета поражает своим живым теплом и светом. Она, как маяк во Вселенной, как смысл жизни. Находясь на орбите, особенно чувствуешь себя землянином, ведь из космоса не видно государственных границ. Но, тем не менее, работая в космосе, я всегда знал и помнил о том, что по моим профессиональным и человеческим качествам коллеги будут судить в целом о казахской нации».

Ваш жизненный принцип?

- Порядок и дисциплина, достижение цели - вот мой жизненный принцип. Ведь без порядка, внутренней дисциплины и требования того же от других, если тебе доверено вести за собой людей, невозможно добиться нужного результата. Представьте себе, что маленькая соринка или посторонний предмет в условиях невесомости на космической станции может привести к трагическим последствиям. Во время полетов в космосе, выходах в открытое пространство, да и в жизни было немало экстремальных ситуаций, и почти всегда выручал порядок, системность, профессионализм.

Социально активная личность. Что, по-Вашему, включает в себя это понятие?

- Социально активная личность - это, по-моему, неравнодушный к судьбе людей человек. Это человек, который умеет не только масштабно мыслить, но и конкретно действовать. Причем не имеет значения, какой пост он занимает. Даже домохозяйка, которая учит добру, справедливости, трудолюбию своих детей не на словах, а на собственном примере - это социально активная личность. Что же касается космонавтов, то они, безусловно, относятся к этой категории. Космос дает человеку огромные нравственные, духовные уроки, и я уверен в каждом человеке, посвященном в космос: он будет всегда работать на созидание. Сегодня волею судьбы я стал государственным деятелем, который на собственном опыте понимает, что космос - не только высокая мечта человечества, но и высокая политика, которая определяет международный уровень и авторитет любого государства.

Чувство благодарности. Что значит оно для Вас?

- Прежде всего, быть благодарным. Всевышнему, своей судьбе, людям, которые были и есть на моем жизненном пути. Это мои родители, семья, коллеги, друзья. Особое место в моей жизни, карьере полноценного космонавта занимает Нурсултан Абишевич Назарбаев. Только благодаря его поддержке, пониманию ситуации, и главное, его стремлению сделать Казахстан космической державой, стали возможными три моих космических полета в качестве бортинженера, командира международных экипажей. Я всегда буду благодарен Президенту за внимание к моей космической судьбе и доверие, которое он оказал мне в деле создания космической отрасли Казахстана.

Что думаете о нынешней молодежи?

- Я верю в нынешнее молодое поколение, как верю в будущее нашей страны, которая может и должна стать одной из ведущих космических держав мира. Хочется сказать молодежи: мечтайте, ставьте цели и достигайте их! Не останавливайтесь перед трудностями, потому что они закаляют нас и тренируют волю к победе!

Более подробно о земных и космических достижениях легендарного космонавта можно будет прочесть в документальном материале «Уроки космоса Талгата Мусабаева» на ленте «Казинформ» 7 января 2021 года.