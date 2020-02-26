Талгат Калиев назначен Специальным представителем Президента РК по Афганистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Талгат Калиев назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Распоряжением Главы государства Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел Республики Казахстан Калиев Талгат Габдуллович назначен Специальным представителем Президента Республики Казахстан по Афганистану.

Талгат Калиев родился в 1962 году в Алма-Ате. Образование:·Казахский государственный университет имени С.М. Кирова (1986), преподаватель истории. Кандидат исторических наук, советник первого класса (2007).

Трудовой стаж: стажер-исследователь, аспирант института международного рабочего движения Академии наук СССР (Института рабочего движения и сравнительной политологии РАН) (1987-1992); старший научный сотрудник КИСИ (1992-1993); второй секретарь Министерства иностранных дел Республики Казахстан (1993-1994); атташе, третий, второй секретарь Посольства РК в Турции (1994-1997); начальник отдела азиатской безопасности Министерства иностранных дел РК (1998-1999); первый секретарь Посольства РК в Великобритании (1999-2000); первый секретарь Посольства РК в США (2000-2003); директор департамента Европы и Америки Министерства иностранных дел РК (01.2003-08.2003); советник, советник-посланник Посольства РК в США, временный поверенный в делах РК в США (2003-2007); директор департамента Америки Министерства иностранных дел РК (2007-2009); советник министра иностранных дел РК (02.2009-09.2009); председатель Комитета по внешнеполитическому анализу и планированию Министерства иностранных дел РК (09.2009-02.2012); временный поверенный в делах РК в Румынии (02.2012-02.2014); Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Южно-Африканской Республике (02.2014-07.2019); директор Департамента внешнеполитического анализа и прогнозирования Министерства иностранных дел РК (с 08.2019).

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