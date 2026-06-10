Талгат Байсуфинов оценил игру сборной Казахстана в матче с Венгрией

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против Венгрии, который завершился со счетом 1:3, передает корреспондент агентства Kazinform.

Казахстанцы открыли счет в первом тайме после подачи углового — отличился Сергей Малый. Однако во второй половине встречи хозяева сумели переломить ход игры и добиться волевой победы.

По словам наставника сборной Казахстана, команда проявила характер и старалась придерживаться выбранного плана на игру до конца матча.

— У наших ребят есть характер. Они до самого конца стремились забить гол. Я рад, что команда до финального свистка придерживалась той тактики, которую мы выбрали на этот матч, — заявил Талгат Байсуфинов.

Сборная Казахстана продолжит подготовку к матчам Лиги наций, которые пройдут в сентябре.

Ранее сообщалось, что сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче.