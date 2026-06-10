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    Талгат Байсуфинов оценил игру сборной Казахстана в матче с Венгрией

    Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал поражение команды в товарищеском матче против Венгрии, который завершился со счетом 1:3, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Талгат Байсуфинов
    Фото: КФФ

    Казахстанцы открыли счет в первом тайме после подачи углового — отличился Сергей Малый. Однако во второй половине встречи хозяева сумели переломить ход игры и добиться волевой победы.

    По словам наставника сборной Казахстана, команда проявила характер и старалась придерживаться выбранного плана на игру до конца матча.

    — У наших ребят есть характер. Они до самого конца стремились забить гол. Я рад, что команда до финального свистка придерживалась той тактики, которую мы выбрали на этот матч, — заявил Талгат Байсуфинов.

    Сборная Казахстана продолжит подготовку к матчам Лиги наций, которые пройдут в сентябре.

    Ранее сообщалось, что сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче.

    Спорт Футбол Сборная Казахстана Венгрия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
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