Сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче
Сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Дебрецене, передает корреспондент агентства Kazinform.
Подопечные Талгата Байсуфинова открыли счет на 9-й минуте встречи. После подачи углового Максима Самородова отличился Сергей Малый.
Во втором тайме хозяева сумели переломить ход игры. На 52-й минуте счет сравнял Доминик Собослаи, а спустя 15 минут Андраш Шафер вывел венгров вперед точным ударом после розыгрыша штрафного.
Ключевым моментом матча стало удаление Максима Самородова на 63-й минуте. Форвард сборной Казахстана получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.
Окончательный счет в компенсированное время установил Раймунд Тот, поразивший ворота Темирлана Анарбекова на 93-й минуте.
Таким образом, сборная Венгрии одержала волевую победу со счетом 3:1.
В предыдущей встрече сборная Казахстана сыграла вничью против сборной Армении.