Сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Дебрецене, передает корреспондент агентства Kazinform.

Подопечные Талгата Байсуфинова открыли счет на 9-й минуте встречи. После подачи углового Максима Самородова отличился Сергей Малый.

Во втором тайме хозяева сумели переломить ход игры. На 52-й минуте счет сравнял Доминик Собослаи, а спустя 15 минут Андраш Шафер вывел венгров вперед точным ударом после розыгрыша штрафного.

Ключевым моментом матча стало удаление Максима Самородова на 63-й минуте. Форвард сборной Казахстана получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

Окончательный счет в компенсированное время установил Раймунд Тот, поразивший ворота Темирлана Анарбекова на 93-й минуте.

Таким образом, сборная Венгрии одержала волевую победу со счетом 3:1.

В предыдущей встрече сборная Казахстана сыграла вничью против сборной Армении.