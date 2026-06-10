KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче

    Сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче, который прошел в Дебрецене, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сборная Казахстана уступила Венгрии в товарищеском матче
    Фото: КФФ

    Подопечные Талгата Байсуфинова открыли счет на 9-й минуте встречи. После подачи углового Максима Самородова отличился Сергей Малый.

    Во втором тайме хозяева сумели переломить ход игры. На 52-й минуте счет сравнял Доминик Собослаи, а спустя 15 минут Андраш Шафер вывел венгров вперед точным ударом после розыгрыша штрафного.

    Ключевым моментом матча стало удаление Максима Самородова на 63-й минуте. Форвард сборной Казахстана получил вторую желтую карточку и оставил команду в меньшинстве.

    Окончательный счет в компенсированное время установил Раймунд Тот, поразивший ворота Темирлана Анарбекова на 93-й минуте.

    Таким образом, сборная Венгрии одержала волевую победу со счетом 3:1.

    В предыдущей встрече сборная Казахстана сыграла вничью против сборной Армении.

    Спорт Футбол Сборная Казахстана Венгрия
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор