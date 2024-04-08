Талгарцы своими силами ремонтируют дороги: в акимате пояснили видео

Жители Талгара Алматинской области самостоятельно занялись ремонтом дорог в городе, передает корреспондент агентства Kazinform.

В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как местные жители латают ямы на одной из центральных улиц города. Сообщается, что ремонт они проводят на собственные средства.

- Ежегодный бюджет Талгарского района на ремонт дорог варьируется от 3 до 4 миллиардов тенге… народ ездит по разбитым дорогам и даже ремонтирует за свой счет, - говорится в посте.

В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района ответили, что жители проводили водопровод и после сами за свой счет провели ремонт улицы.