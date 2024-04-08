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    15:26, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Талгарцы своими силами ремонтируют дороги: в акимате пояснили видео

    Талгарцы своими силами ремонтируют дороги: в акимате пояснили видео
    Фото: кадр из видео kris_p_talgar

    Жители Талгара Алматинской области самостоятельно занялись ремонтом дорог в городе, передает корреспондент агентства Kazinform.

    В соцсетях распространяется видео, на котором видно, как местные жители латают ямы на одной из центральных улиц города. Сообщается, что ремонт они проводят на собственные средства.

    - Ежегодный бюджет Талгарского района на ремонт дорог варьируется от 3 до 4 миллиардов тенге… народ ездит по разбитым дорогам и даже ремонтирует за свой счет, - говорится в посте. 

    В отделе пассажирского транспорта и автомобильных дорог Талгарского района ответили, что жители проводили водопровод и после сами за свой счет провели ремонт улицы.

    - Со своей стороны сообщаем, что касательно улиц города Талгар готовы проектно-сметные документации на ремонтные работы. Но во многих из них ожидается замена водопроводных труб по проекту реконструкции и строительства системы водоснабжения города Талгар (1,2,3,4 этап). Работы начнутся после выделения финансовых средств, - ответили в районном акимате.

    Теги:
    Дороги Регионы Казахстана Акимат Видео Алматинская область Ремонт дорог
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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