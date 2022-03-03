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Талдыкорганцев призвали не посещать многолюдные места в праздники

3 Марта 2022 13:54
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Талдыкорганцев призвали не посещать многолюдные места в праздники

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Руководитель талдыкорганского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Ермек Асимкулов призвал жителей города не посещать места массового скопления в период праздников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В предстоящие праздничные и выходные дни призываю каждого из вас позаботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких», - обратился санврач к горожанам.

Он отметил, что на протяжении последних дней в городе Талдыкорган отмечается снижение прироста заболеваемости COVID-19, за последние сутки зарегистрирован всего один случай.

«Как вы знаете, высокий риск заражения коронавирусной инфекцией связан с посещением общественных мест, торговых центров, рынков, проведением и посещением мероприятий, таких как свадьбы, юбилеи, поминки, кроме этого, не соблюдением мер профилактики в общественном транспорте и домашнего карантина», - напомнил спикер.

Ермек Асимкулов призвал жителей в целях предупреждения дальнейшего распространения COVID-19 соблюдать меры предосторожности: воздержаться от поездок; не посещать места массового скопления населения, провести праздничные дни в кругу близких людей; воздержаться от приглашений и посещения гостей; избегать тесного контакта с людьми, страдающими острыми респираторными инфекциями; соблюдать социальную дистанцию, масочный режим; воздержаться от выезда за рубеж.


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#Алматинская область   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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