Талдыкорганцы более чем на месяц останутся без горячей воды

В Талдыкоргане почти на месяц отключат горячее водоснабжение. С 13 июля по 10 августа подача горячей воды будет полностью приостановлена в связи с проведением плановых ремонтно-профилактических работ на котельной «Баскуат» и городских тепловых сетях, передает корреспондент агентства Kazinform.

Таким образом, жители областного центра более четырех недель будут вынуждены обходиться без горячего водоснабжения.

В коммунальном предприятии принесли извинения за временные неудобства и попросили горожан с пониманием отнестись к проводимым работам.

Также в ведомстве отметили, что по всем вопросам, связанным с временным отключением горячей воды, жители могут обращаться по телефону: 8 (7282) 24-42-89.

Ранее уже сообщалось, что жители Риддера почти на месяц останутся без горячей воды.