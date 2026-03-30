    13:20, 30 Март 2026 | GMT +5

    Талая вода затопила участок дороги в Акжарском районе СКО

    Вблизи села Казанское Северо-Казахстанской области произошел перелив талой воды через автомобильную дорогу. На видео, распространенном в социальной сети, можно увидеть, как вода с поля перетекает через асфальт, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Талая вода затопила участок дороги в Акжарском районе СКО
    Кадр из видео


    По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО, факт затопления зафиксирован около 14:00 часов 29 марта.

    Происшествие случилось на 122-м километре автодороги областного значения «Казгородок-Горьковское». Протяженность затопленного участка 200 метров, глубина воды достигает 10 сантиметров.

    — Это произошло из-за накопления талой воды. Для жителей населенного пункта опасности нет. Акимат района и ТОО «Жасыл-Есиль», оказывающее дорожные услуги, установили на участке предупредительные знаки и оградительные ленты. Здесь работают тюбинговая водопропускная труба диаметром 2×3 метра и двухопорный мост длиной 42 метра, — говорят специалисты управления. 

    На подтопленный участок привлечена специальная техника. Организовано патрулирование, но движение автотранспорта не ограничено.

    Ранее сообщалось, что талые воды затопили участок автотрассы республиканского значения в Тайыншинском районе.

    Северо-Казахстанская область СКО Происшествия, ЧС Вода
    Муратбек Макулбеков
    Автор
