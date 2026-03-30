Талая вода затопила участок дороги в Акжарском районе СКО



По информации Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог СКО, факт затопления зафиксирован около 14:00 часов 29 марта.

Происшествие случилось на 122-м километре автодороги областного значения «Казгородок-Горьковское». Протяженность затопленного участка 200 метров, глубина воды достигает 10 сантиметров.

— Это произошло из-за накопления талой воды. Для жителей населенного пункта опасности нет. Акимат района и ТОО «Жасыл-Есиль», оказывающее дорожные услуги, установили на участке предупредительные знаки и оградительные ленты. Здесь работают тюбинговая водопропускная труба диаметром 2×3 метра и двухопорный мост длиной 42 метра, — говорят специалисты управления.

На подтопленный участок привлечена специальная техника. Организовано патрулирование, но движение автотранспорта не ограничено.

Ранее сообщалось, что талые воды затопили участок автотрассы республиканского значения в Тайыншинском районе.