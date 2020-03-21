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Таксист за две тысячи тенге обещал перевезти людей через блокпост - полиция Алматы

21 Марта 2020 15:22
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Таксист за две тысячи тенге обещал перевезти людей через блокпост - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержали таксиста, пытавшегося незаконно перевезти через блокпост человека за две тысячи тенге. Об этом сообщил начальник административной полиции города Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В первые два дня город начал шуметь, что за отдельную плату можно проехать блокпост. В связи с этим нами была создана группа для выявления таких лиц, сегодня утром мы выявили одного такого человека. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Он пытался заработать. За две тысячи тенге обещал перевезти гражданина. Однако привез на пост и забрал у гражданина две тысячи тенге. А сам в область не смог проехать. Этот вопрос мы зарегистрировали в ЕРДР. По нему сейчас проводится следствие», - сообщил Жандос Мураталиев.

Отметим, что в соцсетях появилось видео, где таксист помогает пассажирам перевезти за 2 тысячи тенге.

Жандос Мураталиев добавил, что в первые дни жители области города проезжали блокпосты окольными путями. Сейчас все эти участки перекрыли полицейские.

Ранее начальник ДП Алматы ответил, можно ли «договориться» на блокпосту.


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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, Коронавирус, Коронавирус в РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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