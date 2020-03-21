Таксист за две тысячи тенге обещал перевезти людей через блокпост - полиция Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы задержали таксиста, пытавшегося незаконно перевезти через блокпост человека за две тысячи тенге. Об этом сообщил начальник административной полиции города Жандос Мураталиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В первые два дня город начал шуметь, что за отдельную плату можно проехать блокпост. В связи с этим нами была создана группа для выявления таких лиц, сегодня утром мы выявили одного такого человека. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «мошенничество». Он пытался заработать. За две тысячи тенге обещал перевезти гражданина. Однако привез на пост и забрал у гражданина две тысячи тенге. А сам в область не смог проехать. Этот вопрос мы зарегистрировали в ЕРДР. По нему сейчас проводится следствие», - сообщил Жандос Мураталиев.

Отметим, что в соцсетях появилось видео, где таксист помогает пассажирам перевезти за 2 тысячи тенге.

Жандос Мураталиев добавил, что в первые дни жители области города проезжали блокпосты окольными путями. Сейчас все эти участки перекрыли полицейские.

Ранее начальник ДП Алматы ответил, можно ли «договориться» на блокпосту.