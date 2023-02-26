Таксист оставил двух женщин с детьми в непогоду на перевале в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ – Таксист высадил двух женщин с четырьмя детьми под дождем и снегом на перевале Малайсары в Алматинской области, их довезли спасатели, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ДЧС Алматинской области, 26 февраля при возвращении после проводимых поисково-спасательных работ, спасателей оперативно-спасательного отряда города Конаев на трассе Конаев-Баканас остановил водитель автомашины «Mitsubishi Galant».

«Он сообщил, что взял в машину по пути в село Баканас на перевале Малайсары двух женщин 1984 и 1991 года рождения с четырьмя детьми 2009, 2012, 2020 и 2021 годов рождения, которые стояли на дороге под дождем и снегом. Выяснилось, что другой таксист не довез их до места назначения и оставил на перевале в непогоду», - проинформировали в пресс-службе ДЧС.

Спасатели на спецтранспорте забрали женщин с детьми, предоставили ночлег и питание. Утром они благополучно направились домой. Спасенные выразили огромную благодарность сотрудникам департамента по ЧС за оказанную помощь.