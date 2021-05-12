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    18:11, 11 Май 2021 | GMT +6

    Таксист едва не задушил коллегу в Талдыкоргане

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    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане таксисты устроили драку вдоль дороги. Полиция устанавливают участников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео инцидента появилось в Instagram . На кадрах видно, как мужчина пытается задушить другого. Их разнимают присутствующие люди.

    В комментариях к посту пользователи отреагировали по-разному. Некоторые восприняли с юмором.

    В пресс-службе департамента полиции Алматинской области прокомментировали ролик.

    «Инцидент между таксистами, запечатленный на видео у кольца в Талдыкоргане, зарегистрирован в управлении полиции г. Талдыкорган. В настоящее время принимаются меры к установлению участников и причин возникшего конфликта», - сообщили в полиции.



    Теги:
    Происшествия, ЧС Борьба с преступностью Алматинская область Происшествия
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