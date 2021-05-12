Таксист едва не задушил коллегу в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Талдыкоргане таксисты устроили драку вдоль дороги. Полиция устанавливают участников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео инцидента появилось в Instagram . На кадрах видно, как мужчина пытается задушить другого. Их разнимают присутствующие люди.

В комментариях к посту пользователи отреагировали по-разному. Некоторые восприняли с юмором.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области прокомментировали ролик.

«Инцидент между таксистами, запечатленный на видео у кольца в Талдыкоргане, зарегистрирован в управлении полиции г. Талдыкорган. В настоящее время принимаются меры к установлению участников и причин возникшего конфликта», - сообщили в полиции.



