1 Июня 2022 16:38

Таких намерений не было и не будет - Президент РК о продлении своих полномочий

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Намерений через референдум продлить сроки своих полномочий у Президента Казахстана не было и нет. Об этом он заявил, выступая на торжественной сессии, посвященной 75-летию Национальной академии наук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Президента РК.

«В Казахстане общенациональный референдум по изменениям Конституции пройдет впервые. Это событие станет важным шагом на пути укрепления демократических традиций в нашей стране. Граждане нашей страны в целом понимают значимость конституционных преобразований», - сказал Президент.

Глава государства также отметил, что к референдуму проявляется большой интерес в нашем обществе и за рубежом тоже.

«Это говорит о широком социальном запросе на общественно-политические перемены и вере людей в реальность предстоящих изменений. Это закономерно, поскольку реформы проводятся в интересах всего общества, а не для увеличения привилегий отдельных лиц, в том числе Президента», - подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства также сообщил о том, собирается ли он обнулить президентский срок.

«Мне внутри страны и за рубежом задают вопрос, собирается ли действующий Глава государства через референдум продлить сроки своих полномочий, так сказать, обнулить президентский срок. Отвечаю: таких намерений не было и не будет», - сказал Президент.

По его словам, представленная программа политической модернизации очень масштабная по своему содержанию. Но основной фокус сделан на укреплении системы защиты прав и свобод человека, расширении участия граждан в управлении государством, повышении транспарентности и эффективности властных институтов.