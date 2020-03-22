Такие действия незаконны - аким Алматы о тех, кто пытается обойти блокпосты
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев ознакомился с ситуацией на блокпосту по проспекту Райымбека, возле рынков «Барлык» и «Алтын Орда», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Отметим, что с полуночи 22 марта въезд и выезд из города блокированы полностью.
«Все службы, несущие дежурство, в том числе военные, медики, санэпидемиологи и полицейские оснащены всем необходимым. Развернут мобильный изолятор для людей с признаками заболевания. Ведется разъяснительная работа», - написал аким в своем Instagram.
Б. Сагинтаев также обратился ко всем, кто пытается окольными путями войти в город или покинуть его, что такие действия незаконны.
«Не способствуйте распространению опасной инфекции. Полиции поручено усилить контроль по всему периметру города», - отметил градоначальник.
Отмечается, что ситуация с поставкой продовольствия через блокпосты стабилизирована. Для въезда грузовиков организован «зеленый коридор».
«Из городского бюджета дополнительно выделено 5 млрд тенге для пополнения стабфонда социально значимыми продовольственными товарами. Дефицита не допустим», - заключил он.
Напомним, что в Алматы задержаны пятеро мужчин, которые за вознаграждение обещали людям завести их в город, минуя блокпосты.
С 00:00 часов 22 марта в Алматы начал действовать запрет на въезд и выезд. Все железнодорожное и авиационное сообщение из Алматы и в город остановлено.
Напомним, режим карантина введен в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.
В акимате предоставили полный список по пропускной системе города Алматы (выезд/въезд из/в город).
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