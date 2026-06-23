Такер Карлсон больше не будет поддерживать Республиканскую партию

Давний консервативный комментатор и один из самых популярных американских ведущих Такер Карлсон заявил, что не будет поддерживать Республиканскую партию в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Вашингтоне со ссылкой на NBC News.

Карлсон, у которого после увольнения из Fox News в 2023 году появилось много подписчиков в собственном подкасте, отошел от консервативных взглядов после решения американских властей начать войну с Ираном в феврале.

Он заявил в подкасте: «Нет ни единого шанса, что я буду поддерживать Республиканскую партию» в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, отказавшись от политической принадлежности, которую он отстаивал на протяжении десятилетий.

Карлсон неоднократно критиковал конфликт с Ираном и обвинял партию в том, что она не представляет интересы своих избирателей, граждан и нации.

— Они принимают решения, руководствуясь другими критериями: что лучше для этой компании, что лучше для Израиля, что лучше для наших спонсоров. Это не просто какой-то шаг в неверном направлении, это неприемлемо, это предательство, это аморально, так дальше продолжаться не может, — заявил Такер Карлсон.

После начала войны он извинился за то, что «вводил людей в заблуждение», заявив, что делал это ненамеренно.

— Я 35 лет последовательно защищал Республиканскую партию, но это уже не защита. Так что нет, я выхожу из игры. А если я выхожу из игры, то, думаю, многие другие тоже, — сообщил Такер Карлсон.

Ранее сообщалось о том, сколько стоила США война с Ираном.