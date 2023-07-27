«Такеда» в Казахстане продолжит развивать диагностику редких болезней  и способствовать укреплению системы здравоохранения

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Недавно Михаил Владимиров назначен генеральным директором ТОО «Такеда Казахстан». О том, какие цели ставит перед собой компания «Такеда» – глобальный биофармацевтический лидер – в нашей стране, что в ближайшее время планируется сделать для развития диагностики и поддержки пациентов с редкими заболеваниями, Михаил Владимиров рассказал корреспонденту МИА «Казинформ».

- «Такеда» называет себя биофармацевтической компанией. Что это означает? На каких направлениях сфокусированы научные разработки компании и ваша работа в РК?

- Не только «Такеда», но и в целом современная глобальная фарминдустрия (Big Pharma) сейчас фокусируется на прорывных инновационных решениях. Среди ключевых направлений мировой фарминдустрии находится биотехнологическое производство, то есть создание препарата из биокомпонентов, например, из клеток крови. Процесс производства на сложнейшем биотехнологическом оборудовании строится на основе различных биохимических цепочек, поэтому изготовление инновационных препаратов – чрезвычайно сложное дело.

«Такеда» стремится воплощать передовые научные достижения в разработку инновационных лекарственных средств. Наша глобальная команда исследователей и ученых, – около пяти тысяч сотрудников по всему миру, вместе с нашими партнерами используют передовые научные достижения, для того, чтобы предоставить пациентам во всем мире доступ к революционной и меняющей жизни терапии.

Могу сказать, что «Такеда» делает действительно прорывные шаги, особенно в онкологии, гастроэнтерологии и иммунологии, путем разработки эффективных инновационных молекул, спасающих жизни пациентов. Отмечу, что в Казахстане «Такеда» сфокусированa на следующих направлениях – это редкие метаболические, гематологические и иммунологические заболевания, онкология и гастроэнтерология.

Поскольку у «Такеда» не только в Казахстане, но и в других странах накоплен большой опыт взаимодействия с органами здравоохранения, наше сотрудничество строится эффективно, на долгосрочных перспективах. Важно отметить, что «Такеда» приносит в страну передовые практики. Это касается не только инновационных продуктов, логистики, но и сервисов, которые мы предоставляем, помогая как в обосновании эффективности использования препарата, так и в обеспечении находящихся на терапии пациентов дополнительными услугами.

На территории Казахстана успешно работает диагностическая программа по некоторым генетическим заболеваниям с применением специальных сервисов от забора крови до генетической диагностики в зарубежных лабораториях. «Такеда» в данном плане – уникальная фармкомпания.

В Казахстане «Такеда» и далее продолжит партнерство с государством и неправительственными организациями в области усовершенствования системы здравоохранения.

- Михаил, несколько слов о вашей деятельности в фармацевтической отрасли. С чего всё началось?

- Я по специальности военный врач, а мой опыт в фарминдустрии начался еще в 2000 году. Работал в крупных фармацевтических компаниях в разных направлениях и должностях: от медицинского представителя до руководителя по маркетингу, потом руководителя большого бизнес-подразделения кардиологии. В 2020 году присоединился к компании «Такеда», где возглавил направление редких заболеваний и иммунологии. Здесь я получил опыт, отличающийся от других фармкомпаний, где я работал. Ведь «Такеда» специализируется на обеспечении пациентов высокотехнологичными инновационными препаратами и в своей деятельности ставит во главу угла интересы пациентов, руководствуясь приоритетами «Пациент – Доверие – Репутация – Бизнес» – именно в таком порядке. И этой истории невероятной приверженности пациентам во всем мире уже более 240 лет, а своими корнями она уходит в далекий 1781 год в Осаку, Японию. Мы осознаем, что здоровье, а иногда и жизнь пациентов зависят от наших лекарственных препаратов и терапии. Нам важно оказывать поддержку пациентам как можно быстрее. Я очень этим горжусь.

- Какие бизнес-цели ставит перед собой компания в Казахстане, на чём фокусируется?

- Продолжая предыдущую мысль, отмечу, что наша основная цель – помочь пациентам получить самое современное лечение, в том числе для тех заболеваний, по которым в Казахстане изначально мало методов терапии, либо такие методы полностью отсутствуют. «Такеда» делает многое, чтобы повысить уровень диагностики редких болезней, когда врач не может сразу распознать такое заболевание. Мы стремимся обеспечить доступ к инновационной терапии, чтобы государство максимально могло своевременно поставить препараты в клиники Казахстана. Это и есть наши цели.

- Как в целом, с точки зрения «Такеда», в РК сейчас обстоит дело с инновационным лечением?

- Система здравоохранения в Казахстане хорошо развита, особенно госсектор – стационарная и поликлиническая помощь. Государство заботится о пациентах, которым необходимо дорогостоящее лечение. Эффективно и прозрачно организована система обеспечения этих пациентов, система закупок и ценообразования. И мы понимаем, как здесь нужно работать, как и где мы можем помочь государственным органам, дистрибьюторам, врачам, а также что и когда необходимо сделать, чтобы пациент как можно быстрее получил необходимую терапию. В условиях такой прозрачности нам проще выводить на рынок РК новые препараты, быстро регистрировать их и поставлять пациентам для лечения.

- Какой путь от регистрации до пациента сейчас проходят инновационные лекарства? Не так давно общественность сетовала на задержку в выходе новых препаратов на рынок…

- Да, задержка была, и это связано с пандемией COVID-19: в тот период по понятным причинам многие новые фармацевтические препараты своевременно не включались в перечни лекарственного обеспечения за счет ГОБМП и ОСМС. У системы здравохранения были другие приоритетные задачи. Но сейчас процесс пересмотра перечней возобновился. В целом, в мировой фармацевтике с момента разработки нового препарата до поступления к пациентам проходит 10 лет и более. Многое здесь зависит от длительности исследований. Так, сегодня в нашем портфеле 14 новых молекул препаратов, которые уже прошли клинические испытания либо находятся на их последнем этапе. Уже в ближайшие годы мы планируем вывести на рынок Казахстана 12 новых молекул, что очень поможет пациентам с редкими заболеваниями, онкологией, с заболеваниями крови, иммунологическими и неврологическими патологиями.

- Как сегодня в Казахстане диагностируют редкие заболевания?

- Диагностика редких заболеваний – одно из ключевых направлений работы «Такеда», направленных на раннюю помощь пациентам. На практике диагностика орфанного заболевания занимает от 9 до 15 лет. Пациент может годами ходить по врачам и не знать, какой у него диагноз, что значительно ухудшает его качество жизни. Одна из причин – в мединститутах не акцентировали на редких заболеваниях, ведь зачастую встречается 1 случай на 25-30 тысяч населения. А вот сколько таких редких пациентов в Казахстане при общей численности населения в 20 млн человек? Сотни. То есть это очень серьёзная, а главное – не такая уж и редкая, но невидимая многими медицинская проблема. «Такеда» проводит информирование об инновационных медицинских методах диагностики и лечения по повышению осведомленности о редких заболеваниях как среди специалистов здравоохранения, так и пациентов, внедряя цифровые технологии: создает сайты с алгоритмом, позволяющим распознать ключевые симптомы редкого заболевания.

- Доступна ли сегодня в РК лабораторная диагностика редких заболеваний?

- Мы как раз работаем над этим. «Такеда» повышает доступность диагностики редких заболеваний для пациентов с симптомами (мы полностью покрываем расходы на такую диагностику). Например, пациент с редкой болезнью Фабри может на протяжении многих лет ходить между кардиологом, неврологом и другими специалистами. Внешне он выглядит как обычный здоровый человек. Но у него есть, например, такие симптомы как жжение в ладонях. Мало кто из этих специалистов в рамках программы обучения с данным маркером знаком, и сможет выявить болезнь Фабри. Но мы проводим информирование медицинского сообщества, благодаря которому врачи узнают о специфических признаках редких заболеваний. Теперь врач при выявлении симптоматики заболевания, обращается к медицинскому проекту компании по диагностике, разработанной нашей компанией.

Медицинский проект по диагностике «Такеда» полностью покрывает расходы по забору крови у пациента, при этом проводится сначала ферментный анализ. Если ферменты показывают предрасположенность – то проводится уже генетический анализ. Это довольно дорогостоящая процедура, тем не менее, «Такеда» поддерживает эти сервисы в Казахстане полностью.

- Как бы вы в целом охарактеризовали фармацевтический рынок Казахстана?

- Сравнивая с экономически развитыми странами, можно уверенно сказать, что лекарственное обеспечение казахстанских пациентов находится на очень высоком уровне. Пациенты с редкими заболеваниями имеют возможность лечиться за счет государства, а также помощь в терапии оказывает общественный фонд «Казахстан Халкына», созданный по инициативе Президента. Важно, что постоянно улучшается и совершенствуется система лекарственного обеспечения, государство внедряет политику локализации производства лекарственных средств и медицинских изделий. Министерство здравоохранения работает над упрощением процедуры выхода новых препаратов на рынок, что ускорит доступ к инновационным методам терапии. Для нас в «Такеда» важно, что благодаря синергии с государством можно помочь максимально большему количеству пациентов.