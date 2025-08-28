РУ
    15:10, 28 Август 2025 | GMT +5

    Таеквондистка Нодира Ахмедова завоевала «бронзу» на Гран-при в Южной Корее

    В Муджу (Южная Корея) стартовал этап серии Гран-при по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Фото: World Taekwondo

    В первый день турнира в число призеров попала представительница команды Казахстана Нодира Ахмедова.

    Казахстанка в весовой категории до 49 килограммов выиграла поединок за бронзовую медаль. Ахмедова оказалась сильнее Тхи Ким Труонг (Вьетнам) — 2:0.

    Ранее сообщалось, что Казахстан планирует принять чемпионат мира по таэквондо в 2027 году.

