15:10, 28 Август 2025 | GMT +5
Таеквондистка Нодира Ахмедова завоевала «бронзу» на Гран-при в Южной Корее
В Муджу (Южная Корея) стартовал этап серии Гран-при по таеквондо, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
В первый день турнира в число призеров попала представительница команды Казахстана Нодира Ахмедова.
Казахстанка в весовой категории до 49 килограммов выиграла поединок за бронзовую медаль. Ахмедова оказалась сильнее Тхи Ким Труонг (Вьетнам) — 2:0.
Ранее сообщалось, что Казахстан планирует принять чемпионат мира по таэквондо в 2027 году.