Таеквондистка Нодира Ахмедова завоевала «бронзу» на Гран-при в Южной Корее

В первый день турнира в число призеров попала представительница команды Казахстана Нодира Ахмедова.

Казахстанка в весовой категории до 49 килограммов выиграла поединок за бронзовую медаль. Ахмедова оказалась сильнее Тхи Ким Труонг (Вьетнам) — 2:0.

Ранее сообщалось, что Казахстан планирует принять чемпионат мира по таэквондо в 2027 году.