Таеквондистка Ботагоз Капанова завоевала «бронзу» на турнире в Южной Корее

Спортсменка из Казахстана успешно дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая, завершив выступление с бронзовой медалью.

Турнир Chuncheon Korea Open входит в категорию G2 и считается престижным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие таеквондисты мира.

Как сообщалось, казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире World Taekwondo Diamond Game 2025 G-4 в городе Муджу (Южная Корея).