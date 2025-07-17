12:56, 17 Июль 2025 | GMT +5
Таеквондистка Ботагоз Капанова завоевала «бронзу» на турнире в Южной Корее
Казахстанская таеквондистка Ботагоз Капанова стала бронзовым призёром на международном турнире Chuncheon Korea Open (G2), проходящем в Южной Корее. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.
Спортсменка из Казахстана успешно дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая, завершив выступление с бронзовой медалью.
Турнир Chuncheon Korea Open входит в категорию G2 и считается престижным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие таеквондисты мира.
Как сообщалось, казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире World Taekwondo Diamond Game 2025 G-4 в городе Муджу (Южная Корея).