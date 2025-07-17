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    12:56, 17 Июль 2025 | GMT +5

    Таеквондистка Ботагоз Капанова завоевала «бронзу» на турнире в Южной Корее

    Казахстанская таеквондистка Ботагоз Капанова стала бронзовым призёром на международном турнире Chuncheon Korea Open (G2), проходящем в Южной Корее. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

    Таэквондистка Ботагоз Капанова завоевала «бронзу» на турнире в Южной Корее
    Фото: olympic.kz

    Спортсменка из Казахстана успешно дошла до полуфинала, где уступила представительнице Китая, завершив выступление с бронзовой медалью.

    Турнир Chuncheon Korea Open входит в категорию G2 и считается престижным соревнованием, в котором принимают участие сильнейшие таеквондисты мира.

    Как сообщалось, казахстанские таеквондисты завоевали шесть медалей на международном турнире World Taekwondo Diamond Game 2025 G-4 в городе Муджу (Южная Корея).

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Южная Корея
    Гульмира Байзакова
    Гульмира Байзакова
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