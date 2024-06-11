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    14:01, 11 Июнь 2024 | GMT +6

    Таеквондист Самирхон Абабакиров победил на турнире в Люксембурге

    Таеквондист Самирхон Абабакиров стал победителем турнира в Люксембурге
    Фото: Национальный олимпийский комитет РК

    Представитель команды Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль на международном турнире категории G-1 в Люксембурге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Казахстанец выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов. Для него данный турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры.

    Абабакиров квалифицировался на Олимпиаду в весе до 58 килограммов.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Боевые искусства Золото Победа
    Наталья Мосунова
    Автор
    Наталья Мосунова
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