Таеквондист Самирхон Абабакиров победил на турнире в Люксембурге

Представитель команды Казахстана по таеквондо Самирхон Абабакиров завоевал золотую медаль на международном турнире категории G-1 в Люксембурге, передает агентство Kazinform со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Казахстанец выиграл соревнования в весовой категории до 63 килограммов. Для него данный турнир стал первым после азиатского отбора на Олимпийские игры.

Абабакиров квалифицировался на Олимпиаду в весе до 58 килограммов.