    15:25, 11 Декабрь 2025 | GMT +5

    Таджикский суманак внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

    Национальная номинация Таджикистана «Культура приготовления суманака» внесена в репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Суманак (сумаляк, сумалак)
    Фото: kmt.tj

    По данным МИД Таджикистана, номинация была подготовлена Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и представлена на рассмотрение в 2023 году.

    — 10 декабря в Нью-Дели состоялось 20-е заседание Межправительственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО, где национальная номинация Таджикистана «Культура приготовления суманака» была принята и внесена в реестр организации, — сообщает внешнеполитическое ведомство РТ.

    Суманак (сумаляк, сумалак) — традиционное блюдо тюркоязычных и персоязычных народов Центральной Азии, Ирана и Закавказья. Блюдо готовится из пророщенных зерен пшеницы, с добавлением масла, муки и грецких орехов. Суманак является обязательным атрибутом международного праздника Навруз. Процесс его изготовления занимает до суток и сопровождается пением и танцами женщин, тогда как мужчины поддерживают огонь и выполняют работу, требующую физической силы.

    Подробнее о культурных традициях приготовления, полезных свойствах и легенде происхождения Суманака читайте в материале Kazinform.

    Теги:
    Культура ЮНЕСКО Таджикистан Общество Центральная Азия
    Мадибек Джанибеков
    Автор
