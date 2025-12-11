Таджикский суманак внесен в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

По данным МИД Таджикистана, номинация была подготовлена Национальной комиссией по делам ЮНЕСКО и представлена на рассмотрение в 2023 году.

— 10 декабря в Нью-Дели состоялось 20-е заседание Межправительственного комитета по нематериальному культурному наследию ЮНЕСКО, где национальная номинация Таджикистана «Культура приготовления суманака» была принята и внесена в реестр организации, — сообщает внешнеполитическое ведомство РТ.

Суманак (сумаляк, сумалак) — традиционное блюдо тюркоязычных и персоязычных народов Центральной Азии, Ирана и Закавказья. Блюдо готовится из пророщенных зерен пшеницы, с добавлением масла, муки и грецких орехов. Суманак является обязательным атрибутом международного праздника Навруз. Процесс его изготовления занимает до суток и сопровождается пением и танцами женщин, тогда как мужчины поддерживают огонь и выполняют работу, требующую физической силы.

