Таджикистан запускает первый мегапроект в солнечной энергетике

По данным пресс-службы Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, 13 января правительство Республики Таджикистан подписало инвестиционное соглашение с ООО «Аён Энерджи», предусматривающее строительство и ввод в эксплуатацию двух крупных солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 500 МВт.

— Данный проект солнечной электростанции впервые в истории Таджикистана реализуется с такой масштабной установленной мощностью и является наглядным примером перехода к использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии, — сообщает ведомство.

В рамках проекта инвестор обязуется завершить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию солнечных электростанций в течение 2026 года. Общий объем инвестиций составляет 250 миллионов долларов США.

Проект будет способствовать укреплению энергетической независимости страны, снижению сезонного дефицита электроэнергии, особенно в зимний период, снижению нагрузки на энергетическую систему и обеспечению устойчивого электроснабжения населения и национальной экономики.