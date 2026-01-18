РУ
    18:34, 17 Январь 2026 | GMT +5

    Таджикистан запускает первый мегапроект в солнечной энергетике

    Таджикистан начал реализацию первого масштабного проекта в сфере солнечной энергетики мощностью 500 МВт, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    солнечная энергетикп
    Фото: НИАТ "Ховар"

    По данным пресс-службы Государственного комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом РТ, 13 января правительство Республики Таджикистан подписало инвестиционное соглашение с ООО «Аён Энерджи», предусматривающее строительство и ввод в эксплуатацию двух крупных солнечных фотоэлектрических электростанций общей мощностью 500 МВт.

    — Данный проект солнечной электростанции впервые в истории Таджикистана реализуется с такой масштабной установленной мощностью и является наглядным примером перехода к использованию альтернативных и возобновляемых источников энергии, — сообщает ведомство.

    В рамках проекта инвестор обязуется завершить проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию солнечных электростанций в течение 2026 года. Общий объем инвестиций составляет 250 миллионов долларов США.

    Проект будет способствовать укреплению энергетической независимости страны, снижению сезонного дефицита электроэнергии, особенно в зимний период, снижению нагрузки на энергетическую систему и обеспечению устойчивого электроснабжения населения и национальной экономики.

    Теги:
    Экология Энергетика Таджикистан
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
