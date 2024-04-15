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    17:47, 15 Апрель 2024 | GMT +6

    Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции

    Таджикистан, МИД Таджикистана
    Фото: khovar.tj

    Таджикистан вводит визовый режим для владельцев заграничных паспортов Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РТ.

    В ведомстве подчеркнули, что, начиная с 20 апреля 2024 года, визовый режим будет применяться в отношении владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции.

    Граждане Турции могут получить визу Республики Таджикистан в посольствах и консульствах Республики Таджикистан за рубежом.

    Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Документ был подписан 5 апреля.

    Теги:
    Турция Виза Таджикистан Мировые новости Центральная Азия
    Сафаргалиева Малика
    Автор
    Сафаргалиева Малика
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