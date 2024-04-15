Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции

Таджикистан вводит визовый режим для владельцев заграничных паспортов Турции, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РТ.

В ведомстве подчеркнули, что, начиная с 20 апреля 2024 года, визовый режим будет применяться в отношении владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции.

Граждане Турции могут получить визу Республики Таджикистан в посольствах и консульствах Республики Таджикистан за рубежом.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ, отменяющий безвизовый режим для граждан Таджикистана. Документ был подписан 5 апреля.