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    Таджикистан ввел обязательную ежедневную зарядку для работников всех компаний

    В Таджикистане на законодательном уровне ввели обязательную физическую зарядку для работников всех учреждений и организаций вне зависимости от формы собственности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Таджикистан ввел обязательную ежедневную зарядку для работников всех компаний
    Фото: Азия Плюс

    Соответствующие изменения в Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан приняты 17 июня президентом республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

    Согласно принятым поправкам, сотрудники всех государственных и частных учреждений должны заниматься физической зарядкой не менее 20 минут в день. Нововведение направлено на профилактику ожирения, сахарного диабета и укрепление здоровья.

    Требование распространяется на все организации и ответственность за это несут руководители. Администрация учреждений обязана создать условия сотрудникам для занятия спортом и лично участвовать в таких мероприятиях.

    За несоблюдение данного требования предусмотрены меры ответственности, включая дисциплинарные взыскания и выговоры.

    Ранее сообщалось, что госслужащих в Узбекистане начали водить в тюрьмы для предотвращения коррупции. 

    Спорт Правила Таджикистан СНГ Мировые новости Госслужба
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
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