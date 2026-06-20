Таджикистан ввел обязательную ежедневную зарядку для работников всех компаний

В Таджикистане на законодательном уровне ввели обязательную физическую зарядку для работников всех учреждений и организаций вне зависимости от формы собственности, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Соответствующие изменения в Кодекс здравоохранения Республики Таджикистан приняты 17 июня президентом республики, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Согласно принятым поправкам, сотрудники всех государственных и частных учреждений должны заниматься физической зарядкой не менее 20 минут в день. Нововведение направлено на профилактику ожирения, сахарного диабета и укрепление здоровья.

Требование распространяется на все организации и ответственность за это несут руководители. Администрация учреждений обязана создать условия сотрудникам для занятия спортом и лично участвовать в таких мероприятиях.

За несоблюдение данного требования предусмотрены меры ответственности, включая дисциплинарные взыскания и выговоры.

Ранее сообщалось, что госслужащих в Узбекистане начали водить в тюрьмы для предотвращения коррупции.