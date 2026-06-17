Госслужащих в Узбекистане начали водить в тюрьмы для предотвращения коррупции

Чиновников направляют в учреждения исполнения наказаний, чтобы показать им последствия коррупционных преступлений, передает агентство Kazinform.

Практику организации профилактических визитов запустило Агентство по противодействию коррупции в сотрудничестве с Министерством внутренних дел Узбекистана. Инициатива реализуется в рамках плана действий по предотвращению коррупции на 2026 год.

— Главная цель визитов — непосредственно продемонстрировать государственным служащим тяжкие последствия коррупционных преступлений, сформировать четкое представление о неизбежных правовых последствиях любого противоправного деяния, повысить ответственность за использование служебных полномочий только в интересах государства и общества, а также укрепить приверженность принципам честности и верховенства права, — говорится в сообщении пресс-службы агентства по противодействию коррупции.

В числе первых ведомств, принявших участие в профилактических посещениях учреждений исполнения наказаний, стали Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства и Агентство по кадастру.

В ходе визита чиновники осмотрели объекты учреждения и пообщались с осужденными за коррупционные преступления.

— Эти диалоги помогут государственным служащим понять, что последствия коррупции не ограничиваются уголовной ответственностью или тюремным заключением, но также наносят серьезный вред будущему человека, благополучию семьи и социальному престижу, — заявили в пресс-службы агентства.

Власти намерены постепенно привлекать к таким посещениям руководителей госорганов и сотрудников отраслей, наиболее подверженных коррупционным рискам.

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