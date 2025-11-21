Таджикистан присоединится к объединенной энергосистеме Центральной Азии в 2026 году

Министр отметил важную роль сотрудничества стран Центральной Азии, в связи с чем в целях повышения надежности региональной энергосистемы в настоящее время реализуется проект присоединения энергетической системы Таджикистана к объединенной энергосистеме.

— В рамках проекта юго-западная часть энергосистемы Таджикистана в начале июня 2024 года успешно была подключена к единой системе. Согласно плану, в первой половине 2026 года должна быть подключена и северная часть энергосистемы страны, — сказал Д. Джума.

Он также проинформировал о ходе реализации международного проекта CASA-1000. Таджикская и кыргызская части линии электропередачи уже введены в эксплуатацию, что создает основу для будущих экспортных поставок электроэнергии.

— Республика Таджикистан использует все возможности для эффективного применения огромного гидроэнергетического потенциала. В настоящее время продолжается строительство ряда гидроэлектростанций, в том числе Рогунской ГЭС установленной мощностью 3780 МВт, — добавил министр.

Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан укрепляют сотрудничество по водным вопросам.