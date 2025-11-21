РУ
    14:41, 21 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Таджикистан присоединится к объединенной энергосистеме Центральной Азии в 2026 году

    Таджикистан завершит процесс присоединения к энергосистеме ЦА в первой половине 2026 года. Об этом на 67-м заседании Электроэнергетического совета государств — участников СНГ заявил министр энергетики и водных ресурсов республики Далер Джума, передает собственный корреспондент Kazinform.

    Фото: mewr.tj

    Министр отметил важную роль сотрудничества стран Центральной Азии, в связи с чем в целях повышения надежности региональной энергосистемы в настоящее время реализуется проект присоединения энергетической системы Таджикистана к объединенной энергосистеме.

    — В рамках проекта юго-западная часть энергосистемы Таджикистана в начале июня 2024 года успешно была подключена к единой системе. Согласно плану, в первой половине 2026 года должна быть подключена и северная часть энергосистемы страны, — сказал Д. Джума.

    Он также проинформировал о ходе реализации международного проекта CASA-1000. Таджикская и кыргызская части линии электропередачи уже введены в эксплуатацию, что создает основу для будущих экспортных поставок электроэнергии.

    — Республика Таджикистан использует все возможности для эффективного применения огромного гидроэнергетического потенциала. В настоящее время продолжается строительство ряда гидроэлектростанций, в том числе Рогунской ГЭС установленной мощностью 3780 МВт, — добавил министр.

    Ранее сообщалось, что Кыргызстан и Таджикистан укрепляют сотрудничество по водным вопросам.

