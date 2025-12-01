РУ
телерадиокомплекс президента РК
    19:16, 17 Декабрь 2025

    Таджикистан планирует перейти на 12-летнюю систему образования

    Президент Таджикистана Эмомали Рахмон поручил правительству принять необходимые меры для перехода на 12-летнюю систему образования, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

    Таджикистан планирует перейти на 12-летнюю систему образования
    Фото: Ховар

    В своем ежегодном послании он отметил, что с целью скорейшего введения образования Таджикистана в единое международное пространство в 2004 году начался переход на систему кредитования учреждений высшего образования столицы, а в 2014 году все упомянутые учреждения были переведены на эту систему. Поэтому настало время проанализировать и подвести итоги всех плюсов и минусов этой системы.

    — Согласно анализу, в следующие 25 лет число учащихся в Таджикистане достигнет четырех миллионов. В связи с этим, нам необходимо уже сейчас принимать меры для подготовки большего числа педагогических кадров, строительства учебных заведений и приведения системы образования в соответствие с мировыми стандартами, то есть перехода к системе 12-летнего обучения, — подчеркнул Эмомали Рахмон.

    Он поручил правительству страны всесторонне рассмотреть ситуацию с выполнением Национальной стратегии развития образования на период до 2030 года, также совершенствовать ее согласно новым целям.

    — Мы должны помнить, что будущее государства и нации напрямую зависит от образованного, грамотного поколения, имеющего профессию, с достаточным уровнем просвещения и культуры, далекого от фанатизма, воспитанного в духе патриотизма и обладающего высоким национальным чувством, — сказал глава Таджикистана.

    Ранее сообщалось, что Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему образования. 

     

    Теги:
    Образование Таджикистан Мировые новости
    Мадибек Джанибеков
    Мадибек Джанибеков
    Автор
