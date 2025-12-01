Таджикистан планирует перейти на 12-летнюю систему образования

В своем ежегодном послании он отметил, что с целью скорейшего введения образования Таджикистана в единое международное пространство в 2004 году начался переход на систему кредитования учреждений высшего образования столицы, а в 2014 году все упомянутые учреждения были переведены на эту систему. Поэтому настало время проанализировать и подвести итоги всех плюсов и минусов этой системы.

— Согласно анализу, в следующие 25 лет число учащихся в Таджикистане достигнет четырех миллионов. В связи с этим, нам необходимо уже сейчас принимать меры для подготовки большего числа педагогических кадров, строительства учебных заведений и приведения системы образования в соответствие с мировыми стандартами, то есть перехода к системе 12-летнего обучения, — подчеркнул Эмомали Рахмон.

Он поручил правительству страны всесторонне рассмотреть ситуацию с выполнением Национальной стратегии развития образования на период до 2030 года, также совершенствовать ее согласно новым целям.

— Мы должны помнить, что будущее государства и нации напрямую зависит от образованного, грамотного поколения, имеющего профессию, с достаточным уровнем просвещения и культуры, далекого от фанатизма, воспитанного в духе патриотизма и обладающего высоким национальным чувством, — сказал глава Таджикистана.

Ранее сообщалось, что Узбекистан перейдет на 12-летнюю систему образования.