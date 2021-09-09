Таджикистан - Казахстан: Основные сферы сотрудничества и дружбы

ДУШАНБЕ. ХОВАР-КАЗИНФОРМ - В год 30-летия Независимости РК международное информационное агентство «Казинформ» на страницах своего интернет-ресурса публикует материалы, подготовленные партнерами информагентства в тех странах, которые так же, как и Казахстан, обрели независимость в 1991 году. Сегодня, 9 сентября, в День Независимости Республики Таджикистан мы представляем вашему вниманию материал о 30-летней истории сотрудничества между Республикой Таджикистан и Республикой Казахстан, который был подготовлен информационным агентством Таджикистана «Ховар» специально для МИА «Казинформ».

Дипломатические отношения между Казахстаном и Таджикистаном были установлены 7 января 1993 года. По итогам визита в Казахстан Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона был подписан основополагающий документ - Договор об основах отношений между Казахстаном и Таджикистаном.

Дипломатическое представительство Таджикистана открылось в Казахстане в июне 1993 года, а дипломатическое представительство Казахстана, которому в 2001 году был придан статус посольства, начало функционировать в Душанбе в качестве самостоятельной миссии в апреле 1998 года.

«С момента обретения независимости Казахстан и Таджикистан последовательно развивали отношения дружбы и братства, имеющие многовековые исторические и культурные традиции», - отметил в 2013 году, когда наши страны праздновали 20-летний юбилей установления дипломатических отношений, в поздравительной телеграмме Первый Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

«Мы дорожим сложившимся высоким уровнем таджикско-казахстанских современных связей и заинтересованы в наполнении их различных аспектов новым содержанием с учетом чаяний наших народов и в соответствии с требованиями времени», - ответил своему коллеге Президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

Экономическое сотрудничество

Объем взаимного товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном в 2015 году составлял более 752,5 млн долларов. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, этот показатель достиг 791,4 млн долларов, что на 3,7% больше чем в 2019 году.

Основными статьями поставки товаров из Таджикистана являются электроэнергия, хлопок, алюминий и изделия из него, руды, шлак и зола, плодоовощная продукция, а также текстильные материалы.

Главная статья импорта из Казахстана в Таджикистан – зерно и мучные изделия, а также жиры и масла животного и растительного происхождения, соль, сера, поверхностно-активные органические вещества и строительные материалы. В достаточно больших объемах ввозятся также нефтепродукты, черные металлы, продукция неорганической химии.

В период с 2007 по 2014 годы Казахстан инвестировал в экономику Республики Таджикистан 522,7 млн долларов. Из них 105 млн долларов - прямые инвестиции. В 2014 году Казахстан инвестировал в экономику Таджикистана 41,9 млн долларов. С участием казахстанских инвестиций на территории Таджикистана функционируют 84 совместных предприятия, 15 них полностью принадлежат казахским инвесторам.

В свою очередь в Казахстане создано четыре совместных предприятия с участием граждан Таджикистана.

Культурно-гуманитарное сотрудничество

В декабре 2007 года в Душанбе в парке «Дружбы народов» был открыт Монумент 35 казахстанским воинам, погибшим при несении службы на таджикско-афганской границе в годы гражданской войны в Таджикистане. На церемонии открытия Монумента присутствовали близкие родственники погибших, высокопоставленные и официальные лица Республики Казахстан и Республики Таджикистан.

В октябре 2008 года в Душанбе прошли Дни культуры Республики Казахстан в Республике Таджикистан, которые ближе познакомили жителей Таджикистана с новейшими достижениями Казахстана в сфере культуры и искусства.

Достаточно тесными также являются связи в области образования и подготовки научно – педагогических кадров.

Ежегодно представители культуры, артисты Республики Таджикистан принимают участие в международном фестивале «Шабыт», который проходит каждый год в столице Казахстана.