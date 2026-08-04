Таджикистан, Иран и Афганистан запускают совместный транспортный коридор

Таджикистан, Иран и Афганистан договорились о запуске совместного автомобильного транспортного коридора, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

По данным Министерства транспорта РТ, соответствующее соглашение было подписано в середине июля по итогам встречи представителей трех стран в иранском городе Мешхеде.

Новый коридор позволит перевозить коммерческие грузы Таджикистана и Ирана через территорию Афганистана. Первую пробную перевозку грузов планируется выполнить уже в ближайший месяц. Это позволит проверить, насколько эффективно работают пограничные, таможенные и транспортные процедуры, а также оценить взаимодействие профильных служб.

Для реализации проекта создана постоянная трёхсторонняя рабочая группа. Она займётся устранением возможных препятствий, контролем выполнения договорённостей и подготовкой предложений по дальнейшему развитию маршрута.

В перспективе автомобильный коридор может быть расширен до других государств Центральной Азии и Китая.

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