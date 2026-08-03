Почти миллиард теңге по налогу на транспорт задолжали жители Павлодарской области

В Павлодарской области зарегистрировано порядка 147 тысяч автолюбителей, у которых в собственности более 222 тысяч машин, передает корреспондент агентства Kazinform.

В департаменте госдоходов региона рассказали, долги по налогу на транспорт имеют 11% владельцев машин на общую сумму 942 миллиона теңге. В ведомстве напоминают, что срок уплаты за 2025 год истек 1 апреля этого года.

— Со 2 апреля должникам направляются соответствующие уведомления, а за каждый день просрочки начисляется пеня. На оплату по уведомлению предоставляется 30 рабочих дней. Если задолженность не погашена, издается налоговый приказ сроком на пять дней. После этого документы направляются частным судебным исполнителям, которые принудительно взыскивают средства, — сообщил руководитель управления непроизводственных платежей департамента государственных доходов Павлодарской области Арман Уалиев.

Налоговики совместно с полицейскими проводят рейды. В случае наличия долгов стражи порядка имеют основания забрать авто на штрафстоянку. В 2025 году при проведении рейдов удалось взыскать 169 миллионов теңге, 6 машин эвакуировали. Вместе с тем, с начала 2026 года с должников удалось взыскать уже почти 66 миллионов теңге.

Напомним, более 250 млн теңге недоплаченного налога на имущество взыскали в Атырауской области.