Более 250 млн теңге недоплаченного налога на имущество взыскали в Атырауской области

Как сообщили в надзорном органе, отдельные налогоплательщики в целях снижения налоговой нагрузки отражали в декларациях недостоверные сведения, влияющие на определение налоговой базы. Это повлекло неполную уплату налога.

Так, ТОО «М» в 2025 году уплатило налог на имущество в размере 9,2 млн теңге, исчислив его исходя из площади объекта 14 700 кв. м. При этом, согласно сведениям НАО «Правительство для граждан», фактическая площадь объекта составляет 28 827,3 кв. м.

В результате занижения налоговой базы сумма недоплаты налога превысила 8,5 млн теңге.

Аналогичные нарушения выявлены еще по 63 объектам недвижимости. На сегодняшний день обеспечено взыскание в бюджет свыше 250 млн теңге.

Ранее сообщалось о том, что более 50 млрд тенге возвращенных активов направили на соцпроекты в области Абай.