Таджикистан и Узбекистан будут поставлять овощи на казахский рынок в межсезонье

Возможности прямой контрактации с поставщиками из Таджикистана Узбекистана были заблаговременно проработаны Правительством для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье. Подведомственной организацией Министерства торговли и интеграции АО «QazTrade» подписаны соответствующие договоры с узбекскими и таджикскими партнерами, передает корреспондент агентства Kazinform.

Овощи будут поставляться на казахстанский рынок посредством «зеленого коридора» и по наиболее привлекательным ценам, с исключением посредников и перекупщиков. Об этом сказали на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова.

Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК общим объемом в 4 тыс. тонн, в том числе картофеля 2 060 тонн и лука 1 940 тонн.

Для обеспечения потребностей всех регионов Казахстана и недопущения ценовых скачков на овощи в межсезонье Премьер-Министр поручил своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции.

В целом, акиматам необходимо законтрактовать не менее 18,6 тыс. тонн картофеля, 7,2 тыс. тонн моркови и 5 тыс. тонн лука. В настоящее время из имеющихся запасов разбронирован объем в размере 81 тыс. тонн овощной продукции.

Отметим, по данным Правительства, индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане снижается на протяжении трех недель подряд. Устойчивая динамика снижения наблюдается по ценам на такие виды продукции, как гречневая крупа, лук, подсолнечное масло, мука и другие.