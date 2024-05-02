Правительством приняты заблаговременные меры по сдерживанию роста цен на овощи в межсезонье

Меры по обеспечению стабильности цен на социально значимые продукты питания и овощи в межсезонье обсудили на совещании под председательством Премьер-министра Олжаса Бектенова, передает агентство Kazinform со ссылкой на Правительство РК.

Индекс цен на социально значимые продовольственные товары в Казахстане снижается на протяжении трех недель подряд. Устойчивая динамика снижения наблюдается по ценам на такие виды продукции, как гречневая крупа, лук, подсолнечное масло, мука и другие.

Для недопущения значительных ценовых колебаний на овощи в межсезонье Правительством заблаговременно проработаны возможности прямой контрактации с поставщиками из Узбекистана и Таджикистана. Подведомственной организацией Министерства торговли и интеграции АО «QazTrade» подписаны соответствующие договоры с узбекскими и таджикскими партнерами.

Овощи будут поставляться на казахстанский рынок посредством «зеленого коридора» и по наиболее привлекательным ценам, с исключением посредников и перекупщиков.

Заключены договоры на поставку импортных овощей с 9 СПК общим объемом в 4 тыс. тонн, в том числе картофеля 2 060 тонн и лука 1 940 тонн.

Фото: primeminister.kz

Для обеспечения потребностей всех регионов Казахстана и недопущения ценовых скачков на овощи в межсезонье Премьер-Министр поручил своевременно заключить контракты и обеспечить бесперебойные поставки продукции

В целом, акиматам необходимо законтрактовать не менее 18,6 тыс. тонн картофеля, 7,2 тыс. тонн моркови и 5 тыс. тонн лука. В настоящее время из имеющихся запасов разбронирован объем в размере 81 тыс. тонн овощной продукции.

Фото: primeminister.kz

Также на совещании были рассмотрены результаты государственного контроля за соблюдением требований при реализации социально значимых продуктов питания. С начала года Министерством совместно с заинтересованными органами выявлено 732 факта превышения торговой надбавки, возбуждено более 1 тыс. административных производств, устранено 109 непродуктивных посредников.

Проанализировано более 2,5 тыс. цепочек, влияющих на ценообразование, выявлено более 800 рисков нарушений торгового, налогового и антимонопольного законодательств. Информация по всем установленным фактам направлена в уполномоченные органы для принятия оперативных мер.

Деятельность региональных комиссий переформатирована и усилена за счет вовлечения контрольно-фискальных и правоохранительных органов.

Глава Правительства поручил акимам Жамбылской области и области Абай, где зафиксирован рост цен по некоторым позициям, усилить меры по их стабилизации.

Министерству торговли дано поручение ежедневно проводить анализ изменения цен, Министерству сельского хозяйства — качественно и в полном объеме обеспечить рынок отечественным урожаем, реализовать все запланированные меры по наращиванию объемов обработки в сфере агропромышленного комплекса.