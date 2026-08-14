Таджикистан денонсировал соглашение с Казахстаном о теңге и таджикском рубле

Таджикистан денонсировал соглашение с Казахстаном о взаимной конвертируемости теңге и таджикского рубля, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Душанбе.

Правительство РТ 30 июня 2026 года приняло постановление «О денонсации Соглашения между Правительством Республики Таджикистан, Национальным банком Таджикистана и Правительством Республики Казахстан, Национальным Банком Республики Казахстан о мерах по обеспечению взаимной конвертируемости и стабилизации курсов таджикского рубля и казахстанского теңге от 16 декабря 1999 года».

Решение носит формальный характер: таджикский рубль перестал существовать еще в 2000 году, когда его сменил сомони. Казахстан отказался от соглашения в мае 2024 года.

Таджикский рубль был первой национальной денежной единицей независимого Таджикистана. Его ввели в обращение 10 мая 1995 года. 30 октября 2000 года его сменил сомони — новая национальная валюта республики, получившая название в честь основателя первого таджикского государства Исмоила Сомони.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия 2026 года товарооборот Казахстана и Таджикистана вырос в 1,4 раза.