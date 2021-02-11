Табун лошадей выскочил на дорогу перед автомобилем в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области, на сельской дороге, водитель автомобиля столкнулся с лошадью, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, инцидент произошел на сельской дороге «Тайынша - Келлеровка» около семи часов вечера. Перед автомобилем «Lexus RХ350» внезапно выскочил табун лошадей. 31-летний водитель успел среагировать, но столкновения с одним животным избежать не получилось. Пострадал только автомобиль. Водитель вызвал полицию.

Участковый нашел владельца табуна. 59-летний житель Тайынши понесет ответственность по административной статье «Нарушение правил движения пешеходами и иными участниками дорожного движения».

«Это второй случай с начала года, когда сельскохозяйственные животные становятся причиной дорожно-транспортного происшествия. К счастью, в обоих случаях пострадавших не было. Важно понимать, что безответственное отношение некоторых владельцев скота не только создаёт условия для скотокрадства, но и может привести к трагедии на дороге», - сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.