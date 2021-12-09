+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -24 °С
Алматы: -5 °С
USD 436.29 EUR 492.83
RUB 5.92 CNY 68.48
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Табун лошадей нашли полицейские в степи в Актюбинской области

9 Декабря 2021 12:37
Поделиться:
Табун лошадей нашли полицейские в степи в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Табун из 50 лошадей, потерянный хозяином, нашли актюбинские полицейские на границе с Западно-Казахстанской областью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

Новости по теме
Результаты исследований казахстанских ученых об одомашнивании лошадей опубликованы в авторитетном британском журнале
Массовое заболевание КРС выявлено еще в двух селах Актюбинской области Наркосбытчика и закладчиков «синтетики» задержали в ЗКО Перевернулся грузовик: кызылординские полицейские оказали помощь иностранцу

В отдел полиции Кобдинского района обратился житель села Жиренкопа. Мужчина рассказал, что уже три дня не может найти 50 голов лошадей, находящихся на пастбище.

«Сотрудники отдела полиции Кобдинского района создали специальные мобильные группы, оперативно выехали и провели розыскные мероприятия. В течение суток 50 голов лошадей были обнаружены в 90 километрах от села, на границе с соседней Западно-Казахстанской областью. Таким образом, полицейские Кобдинского района нашли пропавших лошадей и вернули их владельцу», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В полиции напомнили, что нельзя оставлять животных без присмотра, так как за оставление скота без присмотра граждане несут административную ответственность, в случае чего им придется заплатить штраф в размере трех месячных расчетных показателей. Во избежание подобных ситуаций фермерам рекомендуют использовать новейшие технологии, установить спутниковые GPS-маяки, что поможет предотвратить утрату и кражу скота.



Подписывайтесь на наш канал:

#Актюбинская область   #Происшествия   #Сельское хозяйство  
Поделиться:

Автор:

Самал Ендибаева

Новости по теме
Результаты исследований казахстанских ученых об одомашнивании лошадей опубликованы в авторитетном британском журнале
Массовое заболевание КРС выявлено еще в двух селах Актюбинской области
Наркосбытчика и закладчиков «синтетики» задержали в ЗКО
Перевернулся грузовик: кызылординские полицейские оказали помощь иностранцу
Популярное
1 Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
2 Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
3 В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
4 Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
5 Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
6 Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма
Читайте также
В Актюбинской области в ДТП погиб человек, еще трое травмированы
В Японии автомобиль наехал на группу детей, пострадали 10 человек
Продление метро до рынка «Алтын Орда» прокомментировал Бакытжан Сагинтаев
Внесены поправки в постановление о ревакцинации казахстанцев
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
Россиянин девять лет получал пенсию в Казахстане
Глава государства поручил разобраться - Бакытжан Сагинтаев о точечной застройке
Умирзак Шукеев: Строительство железнодорожной магистрали из Туркестана в Ташкент придаст импульс развитию туризма
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив