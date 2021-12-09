Табун лошадей нашли полицейские в степи в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Табун из 50 лошадей, потерянный хозяином, нашли актюбинские полицейские на границе с Западно-Казахстанской областью, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В отдел полиции Кобдинского района обратился житель села Жиренкопа. Мужчина рассказал, что уже три дня не может найти 50 голов лошадей, находящихся на пастбище.

«Сотрудники отдела полиции Кобдинского района создали специальные мобильные группы, оперативно выехали и провели розыскные мероприятия. В течение суток 50 голов лошадей были обнаружены в 90 километрах от села, на границе с соседней Западно-Казахстанской областью. Таким образом, полицейские Кобдинского района нашли пропавших лошадей и вернули их владельцу», - говорит пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

В полиции напомнили, что нельзя оставлять животных без присмотра, так как за оставление скота без присмотра граждане несут административную ответственность, в случае чего им придется заплатить штраф в размере трех месячных расчетных показателей. Во избежание подобных ситуаций фермерам рекомендуют использовать новейшие технологии, установить спутниковые GPS-маяки, что поможет предотвратить утрату и кражу скота.



