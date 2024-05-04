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    20:07, 03 Май 2024 | GMT +6

    Табун лошадей едва не утонул в Западно-Казахстанской области

    Табун лошадей едва не утонул в Западно-Казахстанской области
    Фото: кадр из видео МЧС РК

    В Акжаикском районе на реке Жайык (Урал) в плену воды из-за паводков оказались лошади. Во время выпаса пастухи потеряли животных из виду, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу МЧС РК. 

    Спасатели вместе с местными исполнительными органами перегнали животных до безопасного места, спасая их от утопления. Всего спасли 365 лошадей, в том числе 31 жеребят. 

    Жеребят перевозили на лодках, так как глубина воды была опасна для них. Вначале животные испуганно реагировали на прибывших спасателей, затем начали проходить по проложенной дорожке к лодке, и таким образом табун выбрался на сушу.

    Ранее официальный представитель ДЧС ЗКО Нуржан Толеуш сообщил, что угроза подтопления в регионе уменьшается. Уровень воды в реке Жайык ежедневно снижается. Текущий уровень воды — 8 м 6 см. 

    В настоящее время без дорожно-транспортного сообщения в Акжайыкском и Теректинском районах остаются два населенных пункта. 

     

    Теги:
    МЧС Спасение животных ЗКО Видео Животные Паводки в Казахстане Западно-Казахстанская область
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Жанара Мухамедиярова
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