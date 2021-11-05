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Табак для кальяна под видом повидла пытались провезти из Турции и Узбекистана в РК

5 Ноября 2021 17:34
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Табак для кальяна под видом повидла пытались провезти из Турции и Узбекистана в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу пресечено два факта незаконного ввоза табака для кальяна без таможенного декларирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Агентства.

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«Первый факт выявлен в Туркестанской области. Груженные табаком для кальяна транспортные средства следовали из Узбекистана в Казахстан через таможенный пост «Капланбек». В целях беспрепятственного пересечения границы ЕАЭС автомашины были задокументированы как пустые транспортные средства без товаров.

При этом, в автомашинах находился контрабандный груз, который ввозился без таможенного контроля и декларирования», - проинформировали в пресс-службе ведомства.

Организатору преступной схемы К. Бурханову назначен штраф в размере 555 тысяч тенге, а также взыскано 255 миллионов тенге за ранее незаконно перемещенные товары.

Во втором случае гражданин РФ Кафаров Илхам Мисир Оглы пытался осуществить ввоз табака для кальяна из Турции под видом «повидла».

Он приговорен к штрафу на сумму 4,1 миллионов тенге.

Изъятый табак по двум фактам на общую сумму свыше 133 миллиона тенге уничтожен.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #Пограничники   #Узбекистан   #Турция   #Регионы   #Криминал  
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