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Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах

Автор:  
Серик Сабеков
25 Апреля 2023, 11:06
Сжиженный газ подорожал в нескольких регионах

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В пяти регионах Казахстана вступил в силу приказ председателя Агентства по защите и развитию конкуренции о повышении цен на сжиженный газ. Документ размещен в информационно - правовой системе «Әділет», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно документу, утверждены следующие цены на сжиженный газ:

- город Алматы - от 65 до 75 тенге;

- Алматинская область - от 70 до 75 тенге. А в населенных пунктах в 200 километрах от областного центра сжиженный газ подорожает с 75 до 80 тенге;

- Восточно-Казахстанская область - от 60 до 70 тенге. А в населенных пунктах в 200 километрах от областного центра сжиженный газ подорожает с 65 до 75 тенге;

- Северо-Казахстанская область - от 70 до 75 тенге. А в населенных пунктах в 200 километрах от областного центра сжиженный газ подорожает с 75 до 80 тенге;

- Абайская область - от 60 до 65 тенге. А в населенных пунктах в 200 километрах от областного центра подорожает с 65 до 70 тенге.

«В остальных регионах Казахстана изменение предельных цен на розничную реализацию СМГ не планируется»,- отмечено в пояснении.


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