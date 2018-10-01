Сюй Хайянь: Казахстан эффективно и реалистично корректирует свое развитие

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ - Ключевыми тезисами Послания Президента РК Нурсултана Назарбаева являются поддержка бизнеса, борьба с коррупцией и курс на развитие «безналичной экономики». Такое мнение в интервью МИА «Казинформ» высказал старший научный сотрудник Института политических наук Китайской академии общественных наук (КАОН) Сюй Хайянь.

«Нынешнее Послание Президента Нурсултана Назарбаева народу Казахстана в очередной раз продемонстрировало, что руководство вашей страны делает очень эффективные и реалистичные корректировки государственного развития в соответствии с текущими экономическими тенденциями. На мой взгляд, ключевыми тезисами Послания, во-первых, является дальнейшее усиление мер по поддержке бизнеса и развитию конкуренции, что критически важно в нынешних условиях мировой геополитической и экономической турбулентности. Во-вторых, усиление борьбы с коррупцией и совершенствование деятельности государственных органов, что также будет способствовать развитию бизнеса и процветанию страны. В-третьих - это курс на «безналичную экономику», что создаст удобства не только для населения, бизнеса, но и сократит уровень теневой экономики, а также внесет вклад в развитие «зеленой экономики», поскольку меньше деревьев будет использовано для печати бумажных купюр», - сказала она.

По ее словам, Китай, будучи мировым лидером в сфере безналичных платежей и развития электронной торговли, может поделиться с Казахстаном своим опытом.



«Китай находится на стадии перехода от индустриальной экономики к интернет-экономике, и уже лидирует в этой сфере. Это тренд эпохи глобализации, который подхватывает и Казахстан. Поставленные в Послании задачи открывают широкие перспективы для дальнейшего развития сотрудничества Казахстана и Китая в индустриальной, цифровой, финансовой, транспортно-коммуникационной, сельскохозяйственной и других сферах, в том числе в рамках «Одного пояса, одного пути», - подчеркнула Сюй Хайянь.



Китайская академия общественных наук (КАОН) является высшей академической структурой, занимающейся научными исследованиями в области общественных и социальных наук в КНР. Академия представляет собой комплексный исследовательский центр с филиалами в крупнейших городах страны.



КАОН состоит из 31 научно-исследовательского института и 45 научно-исследовательских центров, которые ведут деятельность по 300 субдисциплинам. В настоящее время КАОН насчитывает более 4200 сотрудников.