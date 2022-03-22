Сюрпризы погоды – зимняя весна в Таразе

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Зима вернулась в Тараз – за несколько часов город засыпало снегом, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нынешнюю зиму жители Тараза практически не почувствовали. Снег несколько раз выпадал в октябре – декабре и сразу таял. Небольшие морозы были недолго, а приятная плюсовая температура почти постоянно. Так что многие таразцы даже не доставали теплые зимние вещи, обходясь легкими куртками и кроссовками.

Город Тараз всегда отличался более благоприятным и теплым климатом, чем окружающие его районы, и таразцы избалованы благоприятной погодой.

Теплые зимы не редкость в областном центре, который находится в окружении горных отрогов, надежно защищающих город от суровых холодных ветров. Поэтому обычно в городе более теплая погода, чем в районах Жамбылской области, где бывают и крепкие морозы, и высокие сугробы, и катания на коньках и лыжах.

Буквально в часе езды от Тараза, за горным перевалом Куюк, в Жуалынском районе, который называют «жамбылской Сибирью», снежный покров и морозная погода сохраняются с октября по апрель.

На самом перевале Куюк периодически закрывают движение для транспорта из-за сильных снежных метелей и нулевой видимости. И тогда у перевала скапливаются десятки машин, полицейские и спасатели вызволяют людей из снежных заносов.

А в это время в Таразе сияет солнце, и зеленая трава может сохраняться всю зиму.

Неустойчивая весенняя погода характерна для нынешней весны в Жамбылской области.

В этом году в феврале, который всегда был холодным, тепло доходило до +20. Вдруг в марте тепло сменилось холодным циклоном, принесшим дождевые облака, и Международный женский день 8 марта таразцам пришлось отмечать при моросящем дождике.

Холодная погода с более низкими температурами установилась и в районах Жамбылской области.

С начала марта в Таразе зарядили ежедневные дожди, и начало подтапливать дома частного сектора.

Тем не менее, в областном центре, несмотря на почти постоянную пасмурную погоду и холодные северные ветры, весеннее пробуждение природы уже радовало густой зеленой травой, раскрывающимися почками сирени, расцветшими фиалками, тюльпанами, крокусами, нарциссами, одуванчиками. Пышно расцвели деревья урюка, это первые из плодовых деревьев, зацветающих в Таразе ранней весной.

Но к Наурызу, который, как правило, бывает в Таразе теплым и солнечным, погода преподнесла жамбылцам очередной сюрприз.

В ночь с 21 на 22 марта на южную часть Жамбылской области обрушился сильный снегопад, о котором заранее предупреждали синоптики. Высота снежного покрова за несколько часов достигла 10 - 15 сантиметров.

Садоводы опасаются, что сильный дождь с переходом в обильный снег, резкое понижение температуры воздуха губительно скажется на формировании завязи на урючных деревьях, и в этом году можно будет остаться без урожая своих фруктов.

В ближайшие три дня синоптики прогнозируют на территории Жамбылской области обильные осадки – снег, переходящий в дождь и дождь, переходящий в снег. Зима наверстает упущенную в зимние месяцы возможность засыпать жамбылцев снегом.

Ожидается переменный северо-западный холодный ветер 10 – 15 м/с, порывами до 25 м/с.

С 26 марта температура будет постепенно повышаться до +12 +13 градусов тепла. И только с 30 марта установится стабильно теплая погода + 18 + 22 градуса солнечной и благоприятной для жамбылцев погоды.

Сохранились архивные документы второй половины XIX века, по которым можно узнать, какова была погода на территории Жамбылской области 150 лет назад и понять, насколько она изменилась.

Климат на территории Жамбылской области 60-х годов XIX века (тогда это был Аулие-атинский уезд) был более стабильным. Обычна была сильная летняя жара, суровые зимы с вьюгами и высокими сугробами. Морозы длились от середины октября до начала марта, снег лежал и не таял с конца ноября до конца февраля.

Примечательно, что частые северо-западные ветры, как говорится в архивных записях, не давали возможности летом вызревать в садах Аулие-Аты таким плодовым, как яблони, груши, персики, урюк.

За минувшие полтора века жамбылская погода и роза ветров претерпели существенные изменения – от суровых зим к мягким, и обратно, от ветров, не дающих созревать плодам, к фруктовому изобилию.

Однако климат остался резко континентальным и трудно предсказуемым. Считается, что в Жамбылской области самый сложный климат в сравнении с другими областями Казахстана.

По жамбылскому региону прогноз погоды определяется синоптиками Казгидромета чуть ли не в последнюю очередь. Приходится учитывать и анализировать множество разноречивых факторов, так как область находится на перепутье, на перекрестке воздушных потоков.

Поэтому и климат меняется чрезвычайно быстро. Весенняя приятная погода за несколько часов может смениться настоящей зимой.

Отметим, что первая метеостанция в Жамбылской области была создана в 1870 году в городе Аулие-Ата, вторая – в 1929 году в пустыне Мойынкумы. Сегодня три станции Жамбылской области – Жамбылская, Луговская и Толе би – передают сведения во Всемирную метеорологическую станцию.

Известно, что в XX столетии максимально низкая температура в Жамбылской области (-49 градусов по Цельсию) зафиксирована в феврале 1931 года на станции Уюк. Максимально высокая (+48 градусов по Цельсию) – в июле 1983 года на станции Уланбель.