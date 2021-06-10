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Сыр по голландской технологии производят в Акмолинской области

Редактор:  
Малика Сафаргалиева
10 Июня 2021, 18:29
Сыр по голландской технологии производят в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сельское хозяйство является драйвером развития экономики региона. Активно развивается животноводство, которое ведется по двум основным направлениям - мясному и молочному. Одним из крупнейших предприятий региона, занимающихся переработкой молочной продукции, производством мясной продукции и полуфабрикатов можно назвать ТОО «Айбат» Жаксынского района входящий в состав ТОО «Агрофирма TNK», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления внутренней политики.

Продукция данного перерабатывающего предприятия известна далеко за пределами республики. На территории ТОО находятся 3 производственных цеха, по переработке молока, мяса и реставрации. Ведется переработка мясной продукции мощностью 1 тонну в сутки, что позволяет производить высококачественную мясную продукцию. Кроме того, налажена переработка молочной продукции мощностью 20 тонн в сутки.

Особой популярностью пользуется так называемый жаксынский сыр, производимый по голландской технологии. Как отмечает главный технолог предприятия Галина Валабуева, при изготовлении сыра используется натуральное цельное молоко, без добавления усилителей вкуса и прочих добавок, что отражается на высоком качестве и спросе продукции.

«Сыр созревает 45 суток, ежедневно переворачиваем и красим его вручную, кисточкой. Одним словом, ухаживаем как за маленьким ребенком. С Голландии приезжали мастера, обучали нас, именно по голландской технологии», - рассказывает главный технолог.

Изготовление такого сыра – это целая наука. По словам сотрудников предприятия, сыр изготавливают при особом температурном режиме, уровне нагрева, при производстве стараются сохранить вкус цельного молока. Именно эта технология производства и та чуткость и любовь, которую вкладывают в продукт производители сыра, делают его таким уникальным.

«Любого уважаемого гостя мы всегда угощаем нашим сыром. Это своего рода бренд, благодаря которому узнают наш район», - делится местный житель Иван Иванов.

Сыр компании Айбат в 2010 году стал победителем в номинации «Лучший товар Казахстана».


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