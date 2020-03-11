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Сына известного режиссера обвинили в нападении

11 Марта 2020 15:20
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Сына известного режиссера обвинили в нападении

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У сына известного казахстанского режиссера Рустема Абдрашева, которого ранее обвинили в нападении на дороге, изъяли нунчаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Алматинка Наталья Батухтина в социальных сетях пожаловалась , что 9 марта в Бостандыкском районе композитор Абилкайыр Жараскан «напал на нее, угрожал», выражался нецензурной бранью. По ее словам причина в том, что они не поделили дорогу.

В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что заявление по данному факту в управление полиции Бостандыкского района поступило 9 марта. К нему гражданка Б. приобщила видеозапись. Действиям А. Жараскана будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с действующим законодательством.

Чуть позже начальник управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев заявил о том, что у последнего изъяли нунчаки (один из видов холодного оружия, используемого в некоторых видах восточных единоборств, в виде двух коротких палок, концами соединенных друг с другом при помощи цепи или ремня) для назначения экспертизы по категориям оружия.

«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, а также по результатам экспертизы будет сообщено дополнительно», – прокомментировал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.

Фото: www.facebook.com/natalya.batuhtina
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Ключевые слова: Алматы, Борьба с преступностью, МВД РК,
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Автор:

Еламан Турысбеков

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