Сына известного режиссера обвинили в нападении
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – У сына известного казахстанского режиссера Рустема Абдрашева, которого ранее обвинили в нападении на дороге, изъяли нунчаки, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Алматинка Наталья Батухтина в социальных сетях пожаловалась , что 9 марта в Бостандыкском районе композитор Абилкайыр Жараскан «напал на нее, угрожал», выражался нецензурной бранью. По ее словам причина в том, что они не поделили дорогу.
В пресс-службе департамента полиции Алматы сообщили, что заявление по данному факту в управление полиции Бостандыкского района поступило 9 марта. К нему гражданка Б. приобщила видеозапись. Действиям А. Жараскана будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с действующим законодательством.
Чуть позже начальник управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев заявил о том, что у последнего изъяли нунчаки (один из видов холодного оружия, используемого в некоторых видах восточных единоборств, в виде двух коротких палок, концами соединенных друг с другом при помощи цепи или ремня) для назначения экспертизы по категориям оружия.
«В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия, а также по результатам экспертизы будет сообщено дополнительно», – прокомментировал начальник управления полиции Бостандыкского района подполковник полиции Даурен Утебаев.Фото: www.facebook.com/natalya.batuhtina
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