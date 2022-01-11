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    10:33, 11 Январь 2022 | GMT +6

    Сын ректора КазНУ погиб во время беспорядков

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сын ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева Елнар погиб во время беспорядков в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Ж. Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее:

    В Алматы, вечером 06.01.2022 года около 18:35 до начала комендантского часа Елнар на автомашине возвращался домой, двигаясь вверх по проспекту Н. Назарбаева. Не доезжая улицы К. Сатпаева, он остановился на перекрестке и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте.

    В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе вуза.

    Теги:
    Происшествия, ЧС Алматинская трагедия ЧП-2022 Алматы Происшествия
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