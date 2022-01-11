Сын ректора КазНУ погиб во время беспорядков

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сын ректора КазНУ имени аль-Фараби Жансеита Туймебаева Елнар погиб во время беспорядков в Алматы. Об этом сообщили в пресс-службе университета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с трагической гибелью сына ректора КазНУ им. аль-Фараби Ж. Туймебаева для предотвращения появления фейковой информации об обстоятельствах произошедшей трагедии сообщаем следующее:

В Алматы, вечером 06.01.2022 года около 18:35 до начала комендантского часа Елнар на автомашине возвращался домой, двигаясь вверх по проспекту Н. Назарбаева. Не доезжая улицы К. Сатпаева, он остановился на перекрестке и в это время его машина внезапно была обстреляна неустановленными лицами. От полученных ран он скончался на месте.

В настоящее время компетентными органами проводятся необходимые следственные мероприятия», - сообщили в пресс-службе вуза.