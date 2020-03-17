Сыграть в азартную онлайн-игру приглашал мошенник в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали студента, подозреваемого в мошенничестве с помощью социальных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

В дежурную часть УП Туркестана с заявлением обратился местный житель. Как оказалось, неизвестное лицо через социальные сети пригласило сыграть его в онлайн-игру. Войдя в доверие, аферист предложил потерпевшему сделать ставку в 50 тыс. тенге, заинтересовав его выигрышем в полмиллиона тенге. Через платежный терминал мужчина отправил на указанный номер деньги и остался ни с чем. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничество» УК РК.

Туркестанские полицейские по горячим следам сразу же приступили к необходимым мероприятиям. В результате оперативно-розыскных мероприятий, установив владельца указанного номера, оперативники выяснили личность подозреваемого, обманувшего жителя г. Туркестан. Стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве в Алматы и доставили в управление полиции Туркестана.

Подозреваемым оказался житель города Актобе, который учился в одном из высших учебных заведений Алматы по IT-специальности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанного молодого человека к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Туркестанской области просят откликнуться всех, кто пострадал от действий афериста. Всех, кто отправил свои деньги на номер 8-707-343-51-24 через QIWI-кошелек и стал жертвой мошенничества, могут обратиться в департамент полиции Туркестанской области.