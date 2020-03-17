Сыграть в азартную онлайн-игру приглашал мошенник в Туркестанской области
ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области задержали студента, подозреваемого в мошенничестве с помощью социальных сетей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.
В дежурную часть УП Туркестана с заявлением обратился местный житель. Как оказалось, неизвестное лицо через социальные сети пригласило сыграть его в онлайн-игру. Войдя в доверие, аферист предложил потерпевшему сделать ставку в 50 тыс. тенге, заинтересовав его выигрышем в полмиллиона тенге. Через платежный терминал мужчина отправил на указанный номер деньги и остался ни с чем. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье «Мошенничество» УК РК.
Туркестанские полицейские по горячим следам сразу же приступили к необходимым мероприятиям. В результате оперативно-розыскных мероприятий, установив владельца указанного номера, оперативники выяснили личность подозреваемого, обманувшего жителя г. Туркестан. Стражи порядка задержали подозреваемого в мошенничестве в Алматы и доставили в управление полиции Туркестана.
Подозреваемым оказался житель города Актобе, который учился в одном из высших учебных заведений Алматы по IT-специальности. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. В настоящее время полицейскими выясняется причастность задержанного молодого человека к другим аналогичным преступлениям. Проводится досудебное расследование.
Полицейские Туркестанской области просят откликнуться всех, кто пострадал от действий афериста. Всех, кто отправил свои деньги на номер 8-707-343-51-24 через QIWI-кошелек и стал жертвой мошенничества, могут обратиться в департамент полиции Туркестанской области.
- В Актюбинской области временно приостановили работу приемных для граждан
- Преступная группа незаконно обналичивала денежные средства в ряде регионов РК
- Снял деньги с карточки пенсионерки под предлогом помощи житель Усть-Каменогорска
- Экочеллендж стартовал в Туркестанской области
- Шестилетнему жителю Тараза рассказали о своей службе полицейские
- Труп мужчины в канализационном колодце нашли в Алматинской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана