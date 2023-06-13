Свыше восьмидесяти литров крови сдали алматинцы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В мегаполисе стартовала акция «Доброта у нас в крови». Ее инициировали члены городского филиала партии «AMANAT» и Центра крови. Одними из первых пополнить городской банк крови отозвались партийцы и депутаты маслихата мегаполиса. Их примеры последовали сотрудники госорганов, общественные деятели, многодетные матери и молодежь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Astana.tv.

«Мы призываем всех быть донорами на постоянной основе, приходить, сдавать кровь. Во имя спасения жизней наших больных», - сказал глава Центра крови в Алматы Жандос Надиров.

Акция продлится до конца недели. Ее аманатовцы приурочили ко Всемирному Дню донора. Он отмечается четырнадцатого июня. Организаторы надеются, что к их челленджу присоединятся и другие регионы.

«Основной целью является оказание помощи нуждающимся в крови, а также повышение активности коллективной среди жителей города и района. Данное мероприятие будет нести не одноразовый характер, а продолжится на системной основе», - подчеркнул председатель Наурызбайского районного филиала партии «AMANAT» Тынышкали Сабенов.